Власти Крыма назвали «беспочвенным ажиотажем» отсутствие отдельных продуктов в магазинах полуострова

Министр сельского хозяйства в администрации Крыма Денис Кротюк заявил, что продукты на полуострове есть.

«Сбор свежих овощей начнется вместе с молодым картофелем буквально через неделю. То есть запасов прошлогоднего картофеля у нас было достаточно. Сейчас уже пойдет свежий. Мясо птицы и свинина — это полностью те объемы, которыми мы обеспечиваем себя внутри республики. Такие продукты, как соль и другие базовые товары, я даже не буду называть — с ними все понятно. Крупы имеются в полном объеме. Они есть, завозятся и имеются в запасах, в крупных сетях они тоже есть. И тот ажиотаж, который сейчас создан вокруг отдельных видов круп и некоторых сырьевых продуктов, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, все есть на складах. Во-вторых, запасов никогда не держали на один-два дня. Их всегда было больше. И большинство социально значимых продуктов производится внутри республики», — заявил чиновник в интервью местному филиалу ВГТРК.

Кротюк уточнил, что, несмотря на проблемы с топливом, в приоритетном порядке обеспечиваются предприятия, перерабатывающие мясо и молоко, а также заводы, занимающиеся переработкой рыбы. Оккупационные власти уверены, что через две недели, к началу активной уборочной кампании, аграрии будут обеспечены «всем необходимым», заявила ведущая российского телеканала.

«Тему бензина вообще поднимать не хочу. Но зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие: "Попью воды с сахаром и выживу", или что? В Metro, кстати, ввели ограничения: не более 10 килограммов сахара в одни руки», — заявила местная жительница на ранее опубликованном в соцсетях видеоролике.

Сахар необходим для переработки фруктов, заочно объяснила другая жительница полуострова, осматривая полки магазина.

«Пусто! Я купила 6 килограммов клубники. Что мне с ней делать?» — говорит местная жительница, показывая в севастопольском магазине пустые ящики, в которых ранее находился сахар.

Рядом с пустыми ящиками установлена табличка:

«Уважаемые покупатели! Социально значимые товары отпускаются в ограниченном количестве. Сахар, гречка, рис — не более 3 кг в одни руки. Спасибо за понимание».

В соцсетях публикуются фотографии пустых полок из других магазинов полуострова. При этом часть очевидцев показывает, что те самые социально значимые товары отсутствуют не во всех магазинах.

За бензином жители полуострова едут на Кубань, ранее сообщила ASTRA. На Крымском мосту и к заправкам в Краснодарском крае выстроились очереди.