Данная процедура неизменно будет сопровождаться ростом цен.
Черногория продолжает уверенно двигаться к финалу переговорного процесса с Евросоюзом. Сегодня на Межправительственной конференции в Люксембурге эта балканская страна закрыла сразу два новых переговорных раздела.
Речь идёт о 2-м разделе («Свобода передвижения работников») и 28-м разделе («Защита прав потребителей и здоровье»). Делегацию Черногории на знаковом мероприятии возглавляет премьер-министр Милойко Спаич.
С закрытием этих двух глав Черногория официально завершила переговоры уже по 14 разделам из 33. Это лучший показатель среди всех стран-кандидатов на вступление в ЕС. В правительстве страны заявляют, что планируют закрыть все оставшиеся переговорные позиции до конца текущего года.
Таким образом, Черногория подтверждает статус самого успешного кандидата на присоединение к Евросоюзу и остаётся главным претендентом на то, чтобы стать следующим полноправным членом сообщества. Ожидается, что по окончании конференции Спаич выступит на брифинге вместе с еврокомиссаром Мартой Кос.
По словам президента Якова Милатовича, после вхождения в североатлантический альянс в 2017 году следующим важным этапом для страны станет полная евроинтеграция.
«Двадцать лет назад граждане Черногории взяли принятие решений в свои руки, и именно это стало основой нашего развития», – сказал он.
«Наибольший прогресс, вероятно, был достигнут, когда страна в 2017 году стала членом НАТО. Для такой небольшой страны, как Черногория, членство в НАТО чрезвычайно важно, потому что Альянс действительно является гарантом безопасности нашей независимости и государственности», - дополнил президент.
Милатович выразил уверенность, что страна с населением 623 тысячи человек выполнит свою амбициозную задачу – стать следующим, 28-м, членом Евросоюза в 2028 году.
«Мы можем этого добиться. Я настроен оптимистично», – заверил Милатович.
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