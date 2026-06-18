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Курортная Черногория в 2028 году войдет в Евросоюз 1 126

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Богатый курорт Святы Стефан.

Данная процедура неизменно будет сопровождаться ростом цен.

Черногория продолжает уверенно двигаться к финалу переговорного процесса с Евросоюзом. Сегодня на Межправительственной конференции в Люксембурге эта балканская страна закрыла сразу два новых переговорных раздела.

Речь идёт о 2-м разделе («Свобода передвижения работников») и 28-м разделе («Защита прав потребителей и здоровье»). Делегацию Черногории на знаковом мероприятии возглавляет премьер-министр Милойко Спаич.

С закрытием этих двух глав Черногория официально завершила переговоры уже по 14 разделам из 33. Это лучший показатель среди всех стран-кандидатов на вступление в ЕС. В правительстве страны заявляют, что планируют закрыть все оставшиеся переговорные позиции до конца текущего года.

Таким образом, Черногория подтверждает статус самого успешного кандидата на присоединение к Евросоюзу и остаётся главным претендентом на то, чтобы стать следующим полноправным членом сообщества. Ожидается, что по окончании конференции Спаич выступит на брифинге вместе с еврокомиссаром Мартой Кос.

По словам президента Якова Милатовича, после вхождения в североатлантический альянс в 2017 году следующим важным этапом для страны станет полная евроинтеграция.

«Двадцать лет назад граждане Черногории взяли принятие решений в свои руки, и именно это стало основой нашего развития», – сказал он.

«Наибольший прогресс, вероятно, был достигнут, когда страна в 2017 году стала членом НАТО. Для такой небольшой страны, как Черногория, членство в НАТО чрезвычайно важно, потому что Альянс действительно является гарантом безопасности нашей независимости и государственности», - дополнил президент.

Милатович выразил уверенность, что страна с населением 623 тысячи человек выполнит свою амбициозную задачу – стать следующим, 28-м, членом Евросоюза в 2028 году.

«Мы можем этого добиться. Я настроен оптимистично», – заверил Милатович.

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#НАТО #интеграция #переговоры #Черногория #Европейская комиссия #правительство #Евросоюз #политика
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