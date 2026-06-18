Эскалация ситуации на Ближнем Востоке начинает основательно спутывать карты в геополитических расчётах Вашингтона. В передаче «Стрейпс о безопасности в мире» депутат Сейма, парламентский секретарь МВД и полковник запаса НВС Игорь Раевс, анализируя позицию Дональда Трампа и скрытые карты игроков региона, указывает, что нынешний тупик конфликта полностью разрушает мирные планы США, в то время как и Иран, и Израиль разворачивают каждый свою линию интересов.

Как подчёркивает в передаче Игорь Раевс, если смотреть на реакцию Дональда Трампа, то сейчас он буквально «зол как дракон». Полковник запаса даже иронизирует: если бы у Трампа сейчас была реальная возможность, он, наверное, обоим лидерам региона, как школьникам, просто надавал бы по заднице.

По мнению И. Раевса, у такой злости есть вполне рациональная основа. То, что сейчас реально происходит на Ближнем Востоке, полностью ломает планы Трампа. Этот хаос парадоксальным образом полностью укладывается в стратегические расчёты как Ирана, так и Израиля.

«План Ирана — максимально долго затягивать процесс. Каждая такая задержка и продление конфликта откладывают подписание большого мирного соглашения и лишение Тегерана ядерного оружия ещё на какой-то неопределённый срок», — поясняет фон ситуации Игорь Раевс.

Совершенно противоположными, но столь же разрушительными для замыслов США являются интересы Израиля. Как указывает парламентский секретарь, Тель-Авив сейчас ясно видит историческую возможность наконец полностью разобраться с Ираном, с террористами из «Хезболлы» и всеми остальными региональными угрозами. «Вроде бы союзник, но не всегда он хочет вести себя так, как хотелось бы».

И. Раевс высказал мысль, почему для Трампа это настолько крайне неудобная ситуация: с одной стороны, перед ним стоит явный противник, а с другой — исторический союзник.