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Электромобили пошли на взлет 0 111

В мире
Дата публикации: 19.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: электромобиль на зарядке

электромобиль на зарядке

Продажи таких машин бьют рекорды.

Мировой рынок электромобилей растет значительно быстрее ожиданий: за шесть лет продажи увеличились в десять раз и достигли примерно 21 млн штук в 2025 году. Доля электрокаров среди новых автомобилей выросла с 1% в 2019 году до 25%, а в отдельных регионах, например, в Китае - уже превышает 60%, - сообщает Deutsche Welle.

Одной из ключевых причин ускорения стала в том числе война с Ираном, спровоцировавшая рост цен на нефть и бензин. Подорожание топлива заставило потребителей пересмотреть затраты на транспорт и активнее переходить на электрические модели, где расходы на энергию ниже и стабильнее.

При этом электромобили становятся все более доступными: стоимость аккумуляторов снизилась до примерно четверти уровня десятилетней давности. Уже сейчас в Китае электрокары дешевле бензиновых аналогов, а в Европе и других регионах ценовой разрыв быстро сокращается благодаря субсидиям и масштабированию производства.

Эксплуатация также выгоднее: электродвигатели используют около 80% энергии, тогда как у ДВС этот показатель значительно ниже. В итоге расходы на поездки на электричестве в среднем на 15–60% ниже, особенно при домашней зарядке.

По прогнозам рост продолжится: в 2026 году продажи могут достичь 23 млн машин (около 30% рынка), к 2030 году - 38%, а к 2035‑му более половины всех новых автомобилей в мире станут электрическими.

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#энергоэффективность #топливо #субсидии
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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