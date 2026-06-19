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Становится страшно. Украина показала новое убойное оружие 0 250

В мире
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Запуск дрона

Украинская компания Fire Point представила обновленную линейку ударных беспилотников и ракетных систем на международной выставке вооружений Eurosatory-2026 в Париже, пишет издание Rzeczpospolita в пятницу, 19 июня.

Наибольшее внимание посетителей привлекла модернизированная версия беспилотника FP-1 - по данным разработчика, благодаря новому крылу с дополнительным топливным баком его дальность увеличена с 1650 до 2700 км, и теперь этот БПЛА способен достигать регионов Западной Сибири в Российской Федерации. Презентацию дронов Fire Point сопровождали кадры ударов по российским объектам, включая съемки недавних массированных атак беспилотников по Москве и области.

На выставке был представлен модернизированный ударный беспилотник FP-2, который после доработки способен доставлять боевую часть с массой до 200 кг на расстояние до 370 км, отмечает Rzeczpospolita, уточняя, что при использовании стандартной боевой части весом 105 кг дальность полета FP-2 увеличивается до 700 км. Этот БПЛА может нести до восьми неуправляемых авиационных ракет С-5 для поражения незащищенных целей на маршруте к основной.

Украина представила на выставке и ракеты

В сегменте тяжелого вооружения на Eurosatory-2026 была представлена крылатая ракета FP-5 Flamingo, разработанная компанией Milanion Group, но производимая компанией Fire Point. Именно этими ракетами в ночь на 10 июня был поражен военный завод в Чебоксарах в Чувашии. Ракета с дальностью 3000 км имеет длину около 13 м, размах крыльев 7 м, и весит порядка 6 тонн, пятая часть из которых приходится на боевую часть. Как сообщается, FP-5 Flamingo предназначена для серийного производства.

"На выставке были показаны макеты двух баллистических ракет. Ракета FP-7, созданная на базе зенитной системы, способна доставлять боевую часть массой 150 кг на расстояние до 200 км. Более тяжелая FP-9 имеет дальность до 855 км и может нести боевую часть массой до 800 кг. Заявленная точность составляет около 20 метров", - пишет Rzeczpospolita. Ожидается, что время полета FP-9 до цели составит не более 520 секунд при запуске на максимальную дальность, цитирует "Немецкая волна".

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#технологии #дроны #беспилотники
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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