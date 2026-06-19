Литовская армия сообщила о готовности присоединиться к операции в Ормузском проливе – под руководством Соединённых Штатов.

Как сообщили в армии Литвы, с пятницы команда специалистов по разминированию Военно-морских сил полностью готова к выполнению поставленных задач. После получения соответствующего приказа она сможет быть переброшена в район операции в течение десяти дней.

«Около десяти литовских военнослужащих готовы к отправке, находятся в полной боевой готовности и ждут запроса наших союзников», — заявил телеканалу LRT министр обороны Робертас Каунас.

По его словам, механизм действий уже отработан: личный состав подготовлен заранее, уровень боевой готовности повышен, поэтому после получения официального запроса подразделение сможет выехать в течение десяти дней вместе со всем необходимым оборудованием и техникой.

«Со своей стороны мы всегда подчёркивали, что Литва является надёжным союзником и готова участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива», — отметил министр.

В начале июня Сейм разрешил направить для участия в операциях в Ормузском проливе до 40 военнослужащих и гражданских сотрудников системы национальной обороны. Они должны участвовать в миссиях по разминированию.

Как сообщал bb.lv, США и Иран подписали мирный договор, американская блокада снята, танкеры возобновляют движение через Ормузский пролив.