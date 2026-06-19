Австралийский аналитический Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace, IEP) совместно с международными экспертами представил ежегодный Глобальный индекс мира — рейтинг, который измеряет уровень безопасности и миролюбия в 163 независимых государствах и территориях. Их оценивали по 23 показателям — от военных расходов и продолжающихся конфликтов до уровня убийств и ощущения безопасности у населения.

Согласно выводам исследователей, к 2026 году мир стал менее дружелюбным. За год средний уровень миролюбия снизился на 0,7% — ситуация ухудшилась в 99 из 163 государств и территорий. Сейчас в мире больше межгосударственных военных конфликтов и гражданских войн, чем когда-либо с момента окончания Второй мировой войны. Число стран, вовлеченных в войны, почти удвоилось по сравнению с 2008 годом. Из-за затяжной войны между Россией и Украиной и многостороннего конфликта на Ближнем Востоке международная обстановка сейчас самая милитаризованная за все двадцать лет существования рейтинга.

Лучшие результаты показали страны с низким уровнем насилия, эффективными государственными институтами, высоким уровнем общественного доверия и сплоченности, высокими стандартами жизни и хорошими отношениями с соседями. Первенство уже девятнадцатый год подряд удерживает Исландия. Это единственная страна — член НАТО без регулярной армии, там крайне низкий уровень преступности и высокий уровень общественного доверия. Кроме того, свою роль играет география: государство находится в стороне от глобальных конфликтов. Новая Зеландия в последней версии рейтинга поднялась на одну строчку и заняла 2-е место, лидируя в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 3-е место в рейтинге получила Швейцария, сочетающая военный нейтралитет и низкий уровень преступности. Словения поднялась на две строчки и заняла 4-ю позицию, оставаясь одной из самых дружелюбных стран Европы. Замыкает пятерку Ирландия, которая не входит в военные блоки и сохраняет низкий уровень насилия и жестокости. Великобритания занимает 39-е место — между Швецией и Экваториальной Гвинеей.

Самой немиролюбивой страной GPI признал Россию. За ней следуют Судан, Демократическая Республика Конго, Украина и Израиль. В США показатель миролюбия за год ухудшился на 4%, главным образом из-за роста политической нестабильности и протестных настроений. Сейчас Штаты занимают 134-е место в рейтинге, уступая Венесуэле и Ливану.

При этом индекс, как признают его создатели, не учитывает некоторые важные для туристов риски — например, наличие районов с высоким уровнем мелкой преступности, безопасность дорог и природные катаклизмы. Поэтому путешественникам советуют изучить более полные официальные рекомендации правительств по поводу каждого места назначения.

Топ-10 стран рейтинга в 2026 году: