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Переговоры США и Ирана в Швейцарии отменены в последний момент 0 133

В мире
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Переговоры между США и Ираном, которые должны были состояться сегодня в Швейцарии, отменены.

ChatGPT

Переговоры между США и Ираном, которые должны были состояться сегодня в Швейцарии, отменены. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Швейцарии. Встреча делегаций двух стран планировалась в гостиничном комплексе на горе Бюргеншток недалеко от Люцерна.

Накануне стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил свою поездку в Швейцарию. В Белом доме заявили, что организация подобных переговоров «никогда не бывает простой или предсказуемой», однако конкретные причины переноса не уточнили, сообщает NOS.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран рассчитывает сначала убедиться в выполнении Вашингтоном базовых договоренностей, достигнутых сторонами. Лишь после этого Иран готов перейти к дальнейшим переговорам.

Именно на Бюргенштоке предполагалось начать следующий этап диалога между США и Ираном. На этой неделе стороны согласовали рамочное соглашение, направленное на прекращение войны, однако многие вопросы остаются нерешенными. Предполагалось, что их обсуждение продолжится в течение ближайших двух месяцев. Как отмена нынешней встречи повлияет на дальнейший переговорный процесс, пока неизвестно.

Санкции и экспорт нефти

Критики соглашения утверждают, что Иран получил значительные преимущества в ходе переговоров. Речь идет о снятии части санкций и размораживании активов. При этом вопросы, связанные с иранской ядерной программой и ограничением ракетных разработок, по их мнению, пока остаются недостаточно урегулированными.

Комментируя эти претензии, Вэнс заявил, что ни одно государство не согласится на условия, которые ограничивают его право на самооборону.

Отвечая на критику по поводу ослабления санкций против иранского нефтяного сектора, американский вице-президент отметил, что это не дает Тегерану принципиально новых преимуществ. Однако газета The New York Times пишет, что до начала войны Иран испытывал серьезные трудности с экспортом нефти и нередко был вынужден продавать ее по цене ниже рыночной.

Напряженность между Трампом и Нетаньяху

Отношения между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху в последние месяцы неоднократно становились предметом обсуждения в СМИ. Американский президент не раз высказывал несогласие с отдельными действиями израильского правительства.

Нетаньяху продолжает настаивать на сохранении свободы действий израильской армии в Ливане для противодействия движению «Хезболла», которое считается союзником Ирана. В то же время Тегеран добился включения ливанского вопроса в рамки соглашения с США.

Хотя премьер-министр Израиля не выступал напрямую против достигнутых договоренностей, он заявил, что израильские силы сохранят присутствие в Ливане. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности жителей северных районов Израиля.

В свою очередь Дональд Трамп на саммите G7 отметил, что Израиль способен обеспечить собственную безопасность и при менее жестком подходе к ситуации в Ливане.

Отмена встречи на Бюргенштоке стала неожиданностью на фоне достигнутых ранее договоренностей между США и Ираном. Пока стороны не сообщают о причинах переноса переговоров, однако дальнейшее развитие процесса будет иметь важное значение не только для отношений Вашингтона и Тегерана, но и для ситуации на всем Ближнем Востоке.

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#Иран #США #ближний восток #санкции #переговоры #Швейцария
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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