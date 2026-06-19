Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон в течение ближайших шести месяцев пересмотрит свое военное присутствие в Европе. По его словам, причиной стали недостаточные расходы ряда стран НАТО на оборону, а также ограничения, введенные некоторыми союзниками для американских военных во время конфликта с Ираном.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в четверг союзникам по НАТО, что Пентагон в течение ближайших шести месяцев пересмотрит размещение американских войск в Европе. Одновременно он подверг критике союзников за уровень оборонных расходов и их реакцию на войну с Ираном, пишет The Times of Israel

«Это будет настоящий пересмотр. Он должен обеспечить быстрое и необратимое движение НАТО к ситуации, при которой Европа берет на себя ведущую роль и основную ответственность за собственную оборону», — заявил Хегсет на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе.

По его словам, результаты проверки будут разными для разных стран.

«Некоторые государства ее провалят, а другие пройдут с блестящими результатами», — сказал министр.

Глава Пентагона пояснил, что пересмотр также направлен на то, чтобы гарантировать для США «четко определенный и гарантированный доступ, базирование и право пролета», после того как некоторые европейские страны ввели ограничения для американских вооруженных сил во время войны с Ираном.

«Это было позорно. Эти союзники подвергли риску сыновей и дочерей Америки, наших сыновей и дочерей. Этому нет оправдания», — заявил Хегсет.

США усиливают давление на союзников в преддверии саммита НАТО в следующем месяце, добиваясь выполнения обещания, данного год назад, значительно увеличить расходы на оборону.

Хегсет также заявил, что отныне американские взносы на покрытие организационных расходов НАТО — около 790 миллионов долларов в 2026 году — будут зависеть от того, достигают ли союзники установленных показателей оборонных расходов.

«Если другие союзники не будут срочно увеличивать расходы, наши взносы будут сокращаться», — предупредил министр.

По его словам, президент Дональд Трамп фактически устроил союзникам проверку на готовность поддержать США.

«Трамп дал нашим союзникам возможность доказать свою поддержку Америки, когда мы попросили о помощи, и слишком многие эту проверку не прошли», — заявил Хегсет.

При этом министр признал, что ряд стран НАТО существенно увеличили оборонные расходы.

«Некоторые наши союзники услышали этот сигнал и приняли необходимые меры. Вы знаете, о ком идет речь, и мы очень это ценим», — сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя заявления Хегсета, назвал пересмотр американского военного присутствия «разумным шагом».

«Сегодня он просто продолжил оказывать давление, и я считаю, что это нормально. Это его работа», — отметил Рютте.

Заявления Пита Хегсета стали одним из самых жестких сигналов Вашингтона в адрес европейских союзников за последнее время. Администрация Дональда Трампа фактически дала понять, что рассчитывает на более активное участие стран НАТО в вопросах собственной безопасности, увеличение оборонных расходов и готовность поддерживать американские военные операции.

При этом речь пока не идет о выходе США из НАТО или отказе от обязательств по коллективной обороне. Однако Вашингтон намерен пересмотреть масштабы своего военного присутствия в Европе и увязать дальнейшее финансирование Альянса с выполнением союзниками взятых на себя обязательств. Для европейских стран это означает необходимость ускоренного наращивания собственных оборонных возможностей и большей самостоятельности в вопросах безопасности.