Польский парламент в пятницу принял закон о введении временного налога на сверхприбыль топливных компаний.

За введение временного налога на сверхприбыль проголосовал 231 депутат Сейма, против выступил 201 парламентарий, еще один депутат воздержался.

Согласно закону, на сверхприбыль, полученную в период с марта по декабрь текущего года, будет установлен налог в размере 60%.

Ожидается, что поступления в бюджет от этого налога превысят 3,8 млрд злотых (около 900 млн евро). Эти средства планируется направить на финансирование снижения акциза на топливо и компенсацию ценовых ограничений на топливо, введенных правительством для смягчения последствий резкого роста мировых цен на нефть после ударов США и Израиля по Ирану. Стоимость этих мер в первые три месяца оценивается примерно в 4,8 млрд злотых.

Налог на сверхприбыль будет взиматься с прибыли, превышающей базовый уровень рентабельности. В качестве такого ориентира определена средняя норма прибыли от продажи топлива в 2025 году плюс 20%.