Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер, в прошлом помилованный отцом после судов о налоговых нарушениях и незаконной покупке оружия, обрел вирусную популярность в соцсетях, обращают внимание Newsweek, Axios и People. Его новые публикации в X (бывший Twitter) cобирают миллионы просмотров, а действующего президента Дональда Трампа уже просят прокомментировать перспективы Байдена-младшего на президентских выборах 2028 года.

56-летний бывший юрист, а ныне художник и активист Байден вернулся в свой старый аккаунт в X в мае 2026 года, однако сначала делал немного публикаций. Активно постить он начал после того, как в видеообращении отметил семь лет трезвого образа жизни. Сын предыдущего главы Белого дома не скрывал, что в прошлом страдал от алкоголизма и наркомании — в этом его активно упрекали республиканцы наряду с трудоустройством в украинской газовой компании Burisma во времена вице-президентства отца.

Как отмечает People, за последние дни Хантер Байден сделал более 300 публикаций в соцсети, большинство из которых стали ответами на сообщения других пользователей — зачастую с критикой в адрес его семьи и его лично.

Так, Байден-младший успел отшутиться от предположений о том, что именно он забыл сверток с кокаином в Белом доме в 2023 году («Я никогда не забыл бы свои наркотики») и сгенерированных нейросетью изображений («У трубки для курения крэка нет маленькой мисочки на конце, исправьте пожалуйста»).

Он также успел встать на защиту отца — на попытку усомниться в онкологическом диагнозе Байдена-старшего он ответил, что рак удалось взять под контроль за счет лучевой и гормональной терапии. Сообщение собрало 1,8 млн просмотров.

Байден-младший также посетовал, что СМИ критикуют мемуары его матери Джилл и его бизнес по продаже собственных картин, пока дети Трампа занимаются многомиллионными инвестициями. Аудитория этой публикации превысила 16 млн, из которых 270 тыс. человек поставили сообщению лайки.

Тема забытых наркотиков привела к еще одной шутке Байдена-младшего о политических амбициях. Он отметил, что готов баллотироваться в президенты в 2028 году только ради того, чтобы в первый день отыскать забывшего в Белом доме кокаин человека и вернуть ему запрещенное вещество. Вскоре сын демократа предложил слоган для своей кампании на ту же тему.

«Как насчет «Еще одна доза Байдена» (Let’s take another crack with a Biden)? Возможно, еще стоит над этим поработать, но возможности бесконечны», — пошутил Хантер Байден и собрал еще почти 3 млн просмотров.

Трампа спросили о политических перспективах Байдена-младшего на мероприятии в Белом доме в четверг, 4 июня. Республиканец отметил, что у сына его прошлого оппонента «не лучшее прошлое», но есть шансы побороться на праймериз демократов.

По мнению Трампа, «Хантер может справиться не хуже» баллотирующихся в Сенат демократов Грэма Платнера и Джеймса Таларико. Он не назвал их по имени, но охарактеризовал как «безнадежного» и «похожего на Альфреда Э. Ньюмана» (персонажа юмористического журнала), соответственно.

«Я не уверен, но по-моему их шансы сравнимы», — отметил Трамп. Байден-младший вскоре поделился видеозаписью с ответом Трампа, назвав себя «укротителем MAGA» — движения Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). Трамп в свою очередь выложил в Truth Social сгенерированное нейросетью изображение Хантера Байдена, рисующего его портрет с подписью «Величайший президент».

Недавно сын Джо Байдена опубликовал список «вещей, по поводу которых американцы не спорят». В него вошли пункты о «нехорошем парне Владимире Путине», «слишком дорогих продуктах», «безопасной границе» и «тупых бесконечных войнах». Напоминающий предвыборный план пост собрал более 3 млн просмотров.