"Мы хотим показать, что в стране не все в порядке".

Индонезию захлестнула волна студенческих протестов против политики президента Прабово Субианто и его партии Gerindra. Акции начались после новостей о резком повышения цен на топливо сначала - в Джакарте, а потом и в других городах страны. В некоторых районах произошли серьезные столкновения демонстрантов с силами правопорядка.

Протестующие выдвигают широкий список требований: они призывают власти снизить цены на топливо и основные продукты питания, стабилизировать курс рупии и сократить расходы, которые считают расточительством. Главная мишень критики – флагманская программа бесплатного питания для детей и беременных женщин, один из ключевых проектов Прабово. Противники президента считают, что программа перегружает бюджет, плохо контролируется и используется властями для укрепления политической поддержки в отдаленных регионах.

Сотни индонезийских студентов вышли на улицы Джакарты, требуя снизить цены на топливо и продукты питания, а также призывая президента Прабово Субианто отказаться от дорогостоящих государственных программ на фоне растущего экономического давления. Об этом сообщает издание Associated Press.

Поводом к протестам стал резкий скачок цен на некоторые виды топлива: на прошлой неделе они выросли сразу на 32 %. Все это произошло на фоне войны США и Ирана, которая усилила напряжение на энергетических рынках. Для Индонезии этот удар оказался особенно болезненным: страна и без того переживает непростой экономический период — цены растут, жизнь дорожает, а рупия в начале июня упала до исторического минимума в 18 тысяч за один доллар США.

После пятничной молитвы около 1,5 тыс. студентов попытались пройти к транспортному кольцу у отеля Hotel Indonesia – одной из самых известных площадей в центре Джакарты. Однако путь им преградила полиция. Эта зона уже много лет закрыта для митингов, поскольку находится в самом сердце делового и коммерческого района индонезийской столицы.

Для обеспечения безопасности власти привлекли более 6 тыс. полицейских и военнослужащих. Они охраняли президентский дворец и другие ключевые объекты, направляя протестующих в район парламента и Национального монумента. Однако многие студенты отказались менять маршрут, заявив, что хотят проводить акцию именно в деловом центре города, поскольку протест связан прежде всего с ухудшением экономической ситуации.

«Люди не будут молчать. Они будут высказываться, когда не могут позволить себе еду, не могут найти работу и не могут жить достойно. Именно поэтому мы сегодня вышли на улицы», – заявил корреспонденту Associated Press участник протеста по имени Джордан.

Некоторые демонстранты пытались прорвать полицейские заграждения, пиная металлические щиты сотрудников правоохранительных органов. В какой-то момент в толпе начали скандировать: «Революция!»

Студенты в желтых и синих университетских куртках держали плакаты с требованием отменить повышение цен на топливо и называли кабинет Прабово Субианто «стеной позора». Они также призывали проезжающих автомобилистов сигналить в знак поддержки, пишет Reuters.

По словам одного из лидеров студенческого движения из Университета Индонезии Яталатхофа Ма'шума Имавана, протестующие требуют от правительства выполнить несколько основных требований: не только снизить цены на топливо и основные продукты питания, но и прекратить то, что участники акций называют расточительными государственными расходами, в частности отказаться от программы бесплатного питания и проекта создания сельских кооперативов.

«Из-за чрезмерных расходов на бесплатное питание власти начали урезать другие меры поддержки населения», – заявил изданию участник протеста Рафаэль Аррева.

Программа бесплатного питания считается главным социальным проектом президента Прабово. Она рассчитана на 83 млн детей и беременных женщин по всей стране. Однако критики правительства называют ее неэффективной, указывают на масштабные финансовые злоупотребления и считают, что власти используют программу для укрепления политической поддержки в отдаленных регионах Индонезии.

На программу обрушилась новая волна критики после того, как тысячи школьников отравились едой, которую раздавали в рамках проекта. Для оппонентов правительства это стало еще одним доказательством того, что власти плохо контролируют одну из своих главных социальных инициатив.

Еще одной причиной недовольства стало расширение роли военных в гражданской сфере. Студенты и правозащитники опасаются, что такая политика может вернуть Индонезию к авторитарным практикам времен бывшего президента Сухарто.

«Мы хотим показать, что в стране не все в порядке. Мы не можем молчать, когда наша страна движется к банкротству в экономическом, демократическом и моральном смысле», – заявил Reuters Яталатхоф Ма'шум Имаван.

В ответ глава правительственного управления по коммуникациям Мухаммад Кодари заявил, что власти воспринимают протесты как нормальное проявление демократии и готовы прислушиваться к мнению граждан. Он также подчеркнул, что правительство уже сократило часть необязательных расходов, но настоял, что программа бесплатного питания необходима для защиты здоровья населения.

Протесты не ограничились одной акцией в Джакарте. Как пишет индонезийское издание The Jakarta Post, в понедельник они продолжились и распространились на другие города, включая Семаранг в Центральной Яве, Сурабаю в Восточной Яве, Медан в Северной Суматре, провинцию Лампунг и Бандунг в Западной Яве. В Бандунге, по данным издания, произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Недовольство студентов проявилось не только на улицах, но и в стенах университетов. В понедельник группа студентов сорвала публичную дискуссию в Университете Гаджа Мада в Джокьякарте, где выступал заместитель министра сельского хозяйства Сударьоно, представитель партии Прабово Gerindra. Студенты потребовали остановить мероприятие. Позже Сударьоно рассказал, что во время потасовки его ударили, после чего охрана вывела его из здания.

Политолог из Национального агентства исследований и инноваций Лили Ромли заявил The Jakarta Post, что последние протесты отражают недовольство и дело не только в ценах на топливо. По его словам, речь идет о глубоком разочаровании в том, как власти принимают решения и реагируют на критику.

Он добавил, что Палата представителей, где сейчас доминируют проправительственные партии, также не справляется со своей контрольной функцией. В результате многие граждане перестают чувствовать, что парламент представляет их интересы, и выходят на улицу, превращая массовые протесты в главный способ давления на власть.