Конфликт вокруг исторической памяти и деятельности УПА вышел на новый уровень. После решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников объявили, что возвращают полученные ранее польские ордена.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым был награждён в прошлом году.

По словам Буданова, решение польских властей станет подарком для России и может осложнить отношения между двумя соседними странами, которые остаются союзниками на фоне продолжающейся войны.

«Несомненно, это подарок московскому агрессору, который он обязательно использует против наших обеих стран, — заявил Буданов. - Наши народы связывают давние отношения и разные страницы истории — как героические, так и трагические. Однако это должно быть поводом для глубоких размышлений, а не для грубых политических спекуляций».

Ранее о возвращении своей награды сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он назвал действия Варшавы стратегической ошибкой и заявил, что не считает возможным сохранять у себя Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей».

К ним присоединился и посол Украины в Польше Василий Бондарь. Он охарактеризовал решение польского президента как исторически несправедливое, однако подчеркнул, что сотрудничество между Киевом и Варшавой в вопросах безопасности, обороны и европейской интеграции остаётся важным для обеих стран.

Поводом для дипломатического конфликта стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Соответствующее заявление польский лидер сделал в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Ситуация связана с решением украинской стороны присвоить одному из подразделений Сил специальных операций имя, связанное с наследием Украинской повстанческой армии (УПА). В Украине УПА рассматривается как часть борьбы за независимость государства, тогда как в Польше организация ассоциируется прежде всего с Волынской трагедией.

Именно вопрос оценки событий времён Второй мировой войны остаётся одним из самых чувствительных в польско-украинских отношениях. Несмотря на тесное сотрудничество двух стран после начала полномасштабного российского вторжения, исторические споры регулярно становятся причиной политических конфликтов.

Что важно знать: нынешний спор затрагивает не вопросы военного сотрудничества или поддержки Украины, а историческую память. Однако подобные конфликты способны усиливать напряжённость между союзниками и создавать дополнительные проблемы в двустороннем диалоге.

Критика решения Навроцкого прозвучала и внутри Польши. Премьер-министр Дональд Туск предупредил, что обострение отношений между Варшавой и Киевом выгодно России и вызывает обеспокоенность у западных партнёров обеих стран.

По его словам, задача руководства Польши и Украины сейчас заключается в снижении напряжённости, а не в углублении разногласий.

Пока стороны обмениваются жёсткими заявлениями, однако официально о пересмотре сотрудничества между странами речи не идёт. Тем не менее история вновь показала, насколько болезненными остаются вопросы прошлого даже на фоне нынешних общих угроз.