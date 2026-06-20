Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Макрон раскритиковал новую миграционную инициативу ЕС: «Это не соответствует нашим принципам» 0 73

В мире
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эммануэль Макрон
ФОТО: Youtube

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против создания центров возвращения мигрантов за пределами Евросоюза. По его мнению, такие меры не доказали своей эффективности и противоречат европейским ценностям.

Во время саммита Европейского союза президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал инициативу ряда стран ЕС по размещению мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в специальных центрах за пределами Евросоюза.

«Ответ Франции — нет центрам возвращения», — заявил Макрон.

По словам французского лидера, подобный механизм вызывает серьёзные вопросы как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения соблюдения прав человека.

«Я не считаю, что они эффективны, и они также не соответствуют нашим принципам», — подчеркнул президент.

Речь идёт о так называемых центрах возвращения, куда планируется направлять мигрантов, подлежащих депортации, но которых невозможно вернуть в страну происхождения. Такая ситуация возникает, например, если государство отказывается принимать своих граждан обратно.

Недавно Европейский парламент утвердил правовую основу для создания подобных центров. Однако для практической реализации инициативы необходимо согласие государств-членов Евросоюза. Макрон дал понять, что Франция не готова поддержать этот подход.

«Я поддерживаю инновации во многих сферах, но гораздо более осторожен, когда речь идет об инновациях в вопросах ценностей и прав человека», — заявил он.

Французский президент также отметил, что ему неизвестны примеры успешной работы подобных центров в третьих странах. Кроме того, он выступил против использования средств общеевропейского бюджета для финансирования таких проектов.

Что важно знать: вопрос миграции остаётся одним из самых спорных внутри Евросоюза. Часть стран выступает за ужесточение контроля и ускорение депортаций, тогда как другие опасаются нарушений прав человека и роста политической напряжённости.

Главным сторонником новой инициативы считается Германия.

Берлин продвигает её совместно с Нидерландами, Австрией, Грецией и Данией. По словам министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, первые соглашения с государствами за пределами ЕС могут быть заключены уже в этом году.

Поддержку использованию так называемых решений с участием третьих стран ранее выразили премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Италии Джорджа Мелони.

В совместном письме они призвали Европейскую комиссию обеспечить финансовую поддержку подобных механизмов. Документ подписали 19 из 27 государств-членов ЕС.

Таким образом, дискуссия о будущем миграционной политики Евросоюза продолжается, а вопрос центров возвращения остаётся одной из наиболее спорных тем внутри сообщества.

×
Читайте нас также:
#права человека #миграция #депортация #Европейская комиссия #Евросоюз #Германия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Владимир Зеленский
Изображение к статье: Сейчас в строю остается менее 30 боеспособных самолетов. Иконка видео
Изображение к статье: Ормузский пролив
Изображение к статье: Для Владимира Зеленского присоединение к ЕС - важнейшая задача. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Заправка топливом автомобиля
Бизнес
Изображение к статье: У Титана плотная атмосфера, которая могла бы защитить нас от космической радиации. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Адмирал Поленцс, адмирал Андерсон, генерал Флинн. Фото автора. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Сборная США
Спорт
Изображение к статье: Роман Шеремета на фоне карты Европы, флагов стран Балтии и символики НАТО
Политика
1
Изображение к статье: Женщина на пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: Заправка топливом автомобиля
Бизнес
Изображение к статье: У Титана плотная атмосфера, которая могла бы защитить нас от космической радиации. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Адмирал Поленцс, адмирал Андерсон, генерал Флинн. Фото автора. Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео