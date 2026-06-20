Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против создания центров возвращения мигрантов за пределами Евросоюза. По его мнению, такие меры не доказали своей эффективности и противоречат европейским ценностям.

Во время саммита Европейского союза президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал инициативу ряда стран ЕС по размещению мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в специальных центрах за пределами Евросоюза.

«Ответ Франции — нет центрам возвращения», — заявил Макрон.

По словам французского лидера, подобный механизм вызывает серьёзные вопросы как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения соблюдения прав человека.

«Я не считаю, что они эффективны, и они также не соответствуют нашим принципам», — подчеркнул президент.

Речь идёт о так называемых центрах возвращения, куда планируется направлять мигрантов, подлежащих депортации, но которых невозможно вернуть в страну происхождения. Такая ситуация возникает, например, если государство отказывается принимать своих граждан обратно.

Недавно Европейский парламент утвердил правовую основу для создания подобных центров. Однако для практической реализации инициативы необходимо согласие государств-членов Евросоюза. Макрон дал понять, что Франция не готова поддержать этот подход.

«Я поддерживаю инновации во многих сферах, но гораздо более осторожен, когда речь идет об инновациях в вопросах ценностей и прав человека», — заявил он.

Французский президент также отметил, что ему неизвестны примеры успешной работы подобных центров в третьих странах. Кроме того, он выступил против использования средств общеевропейского бюджета для финансирования таких проектов.

Что важно знать: вопрос миграции остаётся одним из самых спорных внутри Евросоюза. Часть стран выступает за ужесточение контроля и ускорение депортаций, тогда как другие опасаются нарушений прав человека и роста политической напряжённости.

Главным сторонником новой инициативы считается Германия.

Берлин продвигает её совместно с Нидерландами, Австрией, Грецией и Данией. По словам министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, первые соглашения с государствами за пределами ЕС могут быть заключены уже в этом году.

Поддержку использованию так называемых решений с участием третьих стран ранее выразили премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Италии Джорджа Мелони.

В совместном письме они призвали Европейскую комиссию обеспечить финансовую поддержку подобных механизмов. Документ подписали 19 из 27 государств-членов ЕС.

Таким образом, дискуссия о будущем миграционной политики Евросоюза продолжается, а вопрос центров возвращения остаётся одной из наиболее спорных тем внутри сообщества.