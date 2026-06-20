Иран объявил о повторном закрытии Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью и газом. Решение принято на фоне возобновления боевых действий между Израилем и поддерживаемой Тегераном группировкой «Хезболла» в Ливане.

Власти Ирана вновь перекрывают Ормузский пролив — стратегически важный морской коридор, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. О соответствующем решении в субботу сообщило Центральное военное командование страны.

В Тегеране заявили, что причиной стало возобновление израильских ударов по Ливану, несмотря на объявленное накануне перемирие между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла».

Иранская сторона считает действия Израиля нарушением ранее достигнутых договорённостей, связанных с усилиями по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Что важно знать: Ормузский пролив считается одним из самых важных морских маршрутов в мире. Через него проходит значительная часть экспортируемой нефти из стран Персидского залива. Любые ограничения судоходства в этом районе обычно быстро отражаются на мировых энергетических рынках.

Во время последних военных столкновений пролив уже был закрыт на протяжении длительного времени, что вызывало перебои в поставках и усиливало напряжённость на сырьевых рынках.

После предварительных договорённостей между Ираном и США движение судов начало постепенно восстанавливаться, а Тегеран согласился вновь открыть проход для международного судоходства. Однако новый виток конфликта поставил эти договорённости под угрозу.

Дополнительным сигналом ухудшения ситуации стала отмена переговоров между США и Ираном, которые должны были состояться в пятницу в Швейцарии. Встречу отложили на неопределённый срок после эскалации боевых действий в Ливане.

По данным AFP, поводом для израильских ударов стала гибель четырёх военнослужащих Израиля в ходе столкновений.

Повторное закрытие Ормузского пролива может усилить обеспокоенность мировых рынков и международных перевозчиков. Пока неизвестно, как долго будут действовать ограничения и удастся ли сторонам вернуться к переговорам в ближайшее время.