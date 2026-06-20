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Польша потребовала место за столом переговоров по Украине 1 139

В мире
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Армия Польши

Польша не согласна с тем, что ключевую роль в обсуждении будущего урегулирования войны в Украине играют Германия, Франция и Великобритания. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что страны, непосредственно соседствующие с Россией и Украиной, также должны участвовать в переговорном процессе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил за расширение круга европейских участников возможных переговоров по прекращению войны в Украине.

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine он раскритиковал ситуацию, при которой ведущую роль в обсуждении вопросов безопасности и урегулирования конфликта играют Германия, Франция и Великобритания.

По мнению главы польской дипломатии, государства Центральной и Восточной Европы имеют не меньше оснований участвовать в таких переговорах, поскольку последствия российской агрессии затрагивают их напрямую.

«Между Чёрным, Балтийским и Адриатическим морями живут около 120 миллионов человек, а вместе со Скандинавией — около 150 миллионов. Для них российская агрессия представляет гораздо более непосредственную угрозу, чем для Германии», — отметил Сикорский.

Министр также напомнил, что Польша граничит как с Россией, так и с Украиной, тогда как Германия находится значительно дальше от зоны конфликта.

Что важно знать: Польша является одним из ключевых логистических центров военной и гуманитарной помощи Украине. Через её территорию проходит значительная часть поставок западного вооружения и оборудования для украинской армии.

По словам Сикорского, Варшава несёт связанные с этим риски и поэтому вправе рассчитывать на участие в принятии решений, касающихся будущего безопасности региона.

Польский министр предложил использовать механизмы, предусмотренные договорами Европейского союза, в частности роль председателя Европейского совета как представителя интересов всех стран-членов. Другим вариантом он назвал создание более широкой европейской коалиции государств, которая могла бы участвовать в переговорах от имени стран, наиболее заинтересованных в вопросах безопасности восточного фланга.

Заявление Сикорского отражает всё более заметное стремление Польши играть более значимую роль в формировании европейской политики безопасности. На фоне войны в Украине Варшава существенно увеличила расходы на оборону и стала одним из наиболее активных союзников Киева в Европе.

Дискуссия о том, кто должен представлять Европу на возможных переговорах по Украине, продолжается. Польша ясно даёт понять, что не намерена оставаться в стороне от решений, которые напрямую затрагивают безопасность всего региона.

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#Польша #Украина #безопасность #дипломатия #переговоры #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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