Объявленное накануне прекращение огня между Израилем и группировкой «Хезболла» пока не привело к прекращению боевых действий. Уже на следующий день после вступления соглашения в силу стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей, а на юге Ливана вновь прозвучали взрывы.

Несмотря на объявленное в пятницу перемирие, в субботу на юге Ливана продолжились столкновения между израильскими военными и поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла».

По данным ливанской службы гражданской обороны, в результате израильских авиаударов по району Набатия погибли 16 человек, ещё 12 получили ранения.

Израильская сторона заявляет, что причиной новых ударов стали ракетные обстрелы со стороны «Хезболлы». По словам представителя армии Израиля, за ночь по израильским подразделениям на юге Ливана было выпущено более 50 ракет.

После этого израильские военные начали наносить удары по позициям группировки.

Что важно знать: соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве США, Ирана и Катара и, согласно сообщениям источников в администрации США, вступило в силу в пятницу в 16:00 по местному времени. Однако уже в первые сутки после его начала стороны фактически продолжают обвинять друг друга в нарушениях.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что Израиль остаётся привержен прекращению огня, но ожидает соблюдения договорённостей со стороны «Хезболлы».

В свою очередь сама группировка публично заявила о готовности соблюдать перемирие при условии аналогичных действий Израиля, однако не подтвердила, что считает режим прекращения огня полностью вступившим в силу.

Нынешнее соглашение стало частью более широких договорённостей между США и Ираном, направленных на снижение напряжённости на Ближнем Востоке.

При этом документ не предусматривает чёткого механизма вывода израильских войск с территории южного Ливана, что остаётся одним из наиболее спорных вопросов.

«Хезболла» считается главным союзником Ирана в регионе и играет ключевую роль в противостоянии между Тегераном и Израилем. Именно поэтому развитие ситуации в Ливане внимательно отслеживается далеко за пределами страны.

Пока стороны продолжают обмениваться ударами и обвинениями, перспективы устойчивого прекращения огня остаются неопределёнными. События ближайших дней покажут, удастся ли посредникам вернуть конфликтующие стороны к выполнению достигнутых договорённостей.