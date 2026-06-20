Суд в Испании постановил, что супруга премьер-министра Педро Санчеса Бегонья Гомес должна предстать перед судом присяжных по делу о коррупции. До завершения процесса ей запрещено покидать страну.

Судья Хуан Карлос Пейнадо принял решение ограничить свободу передвижения Бегоньи Гомес, которая проходит обвиняемой по делу о коррупции и злоупотреблении влиянием.

Согласно постановлению суда, супруга главы правительства должна сдать паспорт и дважды в месяц являться в судебные органы до окончания разбирательства.

Кроме того, распоряжения о запрете на выезд будут направлены во все пограничные пункты страны, а также в гражданские и военные аэропорты.

Расследование в отношении Гомес продолжается с апреля 2024 года. Следствие пытается установить, использовала ли она своё положение супруги премьер-министра для получения личных преимуществ и продвижения частных интересов.

Сама Гомес и премьер-министр Педро Санчес все обвинения отвергают.

В центре расследования находятся её деятельность в Мадридском университете Комплутенсе, создание и руководство университетской кафедрой, а также возможное использование государственных ресурсов и личных связей.

Что важно знать: речь идёт не о вынесенном приговоре, а о продолжающемся уголовном процессе. Судебное разбирательство ещё не завершено, а обвинения должны быть рассмотрены судом присяжных.

В апреле этого года следствие официально предъявило Гомес обвинения по нескольким статьям, включая растрату, злоупотребление влиянием, коррупцию в коммерческих сделках и незаконное присвоение средств.

Поводом для расследования стала жалоба, поданная антикоррупционной организацией Hazte Oír.

Дело против супруги премьера стало одной из самых громких политических историй последних лет в Испании и регулярно используется оппозицией для критики правительства.

Одновременно внимание испанских правоохранительных органов привлекает и другое расследование, связанное с семьёй главы правительства. Брат премьера Давид Санчес проходит по отдельному делу о возможном злоупотреблении влиянием при трудоустройстве в провинциальный совет Бадахоса.

Судебные процессы вокруг ближайших родственников Педро Санчеса усиливают политическое давление на правительство, однако окончательные выводы по обоим делам ещё предстоит сделать суду.