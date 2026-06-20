Недалеко от британского города Бедфорд вечером в пятницу столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погиб один человек, несколько получили ранения.

В Великобритании вечером в пятницу произошло столкновение двух пассажирских поездов недалеко от города Бедфорд. В результате аварии один человек погиб, ещё несколько получили травмы, сообщают международные агентства со ссылкой на местные службы.

На место происшествия были направлены сотрудники Транспортной полиции Великобритании, полиции графства Бедфордшир, пожарно-спасательных служб и бригады скорой помощи.

В аварии участвовали два поезда компании East Midlands Railway. Один из них выполнял экспресс-рейс из аэропорта Лутон.

По опубликованным аэрофотоснимкам видно, что оба поезда получили повреждения. Большинство вагонов осталось на рельсах, однако по меньшей мере один вагон сошёл с путей.

Обстоятельства происшествия и причины столкновения выясняются. Информация о состоянии пострадавших и возможных перебоях в железнодорожном сообщении уточняется.