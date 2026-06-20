Российские оккупанты вышли на окраины Константиновки Донецкой области со многих сторон и продолжают проникать в город. После его захвата россиянам откроется путь к захвату Славянско-Краматорской агломерации. Источник: мониторинговый и аналитический проект DeepState

Дословно: "Ситуация вокруг Константиновки развивается по самому тяжелому сценарию, ведь противник вышел буквально со всех сторон на окраины города, оказывает активное давление и проникает вглубь населенного пункта. Наблюдаются засечения пехоты противника из восточной части через Новодмитровку и постоянные засечения со стороны Берестка и Ильиновки".

Подробности: Аналитики отмечают, что россияне имеют вблизи города преимущество в живой силе и постепенно "переходят к длительному захвату города, где частично прослеживается сценарий Покровска". В то же время россияне "сравнивают с землёй сам населённый пункт и превращают его в сплошные руины", которые со временем будет сложно удерживать.

В DeepState отмечают, что армия РФ не считается с потерями, но подобная ситуация была и в Покровске, когда, несмотря на большие потери, россиянам удалось оккупировать город. "В Покровске они также потеряли много пехоты, о чем постоянно упоминалось в украинском инфопространстве, но в конечном итоге Покровск они захватили, а мы также потеряли колоссальное количество людей", — говорится в публикации.

DeepState называет Константиновку "воротами" для прорыва в Славянско-Краматорскую агломерацию.

Дословно: "Когда падет Константиновка (а это вопрос времени), следующей будет Дружковка, которая сейчас играет чрезвычайно важную логистическую роль, а за ней уже Краматорск.

Как только Константиновка перейдет под контроль противника, логистика для Сил обороны в данном районе кардинально изменится, возникнут дополнительные трудности при любых передвижениях, а само пребывание даже в Краматорске станет чрезвычайно опасным, поскольку там уже будут действовать вражеские пилоты.

Далее ВС РФ нужно будет открыть ещё одни "ворота" в Славянск и Краматорск.

Предыстория:

12 июня СМИ сообщили, что по меньшей мере сотня россиян проникла в Константиновку, Силы обороны фиксируют присутствие врага в центре города.

В ВСУ, комментируя ситуацию в Константиновке, заявляют, что она не является критической.

Так, командир 19-го армейского корпуса, бригадный генерал Александр Бакулин в эфире национального телемарафона заявил, что в городе Константиновка, вероятно, находится примерно 123 российских военнослужащих.

В то же время генерал отметил, что ситуация в Покровске и Константиновке не идентична. "Сказать, что противник что-то контролирует конкретно в Константиновке, на данный момент это преждевременно и преувеличено", — подчеркнул Бакулин.