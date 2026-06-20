Госдепартамент США резко раскритиковал пакет масштабных экономических реформ, одобренный кубинским парламентом. В Вашингтоне считают, что изменения носят ограниченный характер и не решают фундаментальных проблем страны.

США негативно отреагировали на решение Кубы провести крупнейшие за последние десятилетия экономические реформы. В Госдепартаменте заявили, что объявленные изменения не способны существенно изменить ситуацию в стране.

«Эти постепенные “экономические реформы” являются скромными, давно запоздавшими и в конечном итоге представляют собой лишь поверхностную дымовую завесу со стороны кубинского режима», — заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

Накануне парламент Кубы одобрил около 200 реформ, которые предусматривают расширение рыночных механизмов в экономике. В частности, речь идёт о допуске частных банков, развитии рынка недвижимости, а также возможности для частных и иностранных инвестиций в государственные предприятия.

Эти изменения считаются самыми масштабными преобразованиями кубинской экономической модели со времён прихода к власти коммунистического режима.

Однако в Вашингтоне уверены, что реформ недостаточно.

«Президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление ради достижения более существенных экономических и политических реформ, которые сделали бы Кубу привлекательной для инвестиций (...) и дали бы кубинскому народу свободу, достоинство и возможности, которых он заслуживает», — заявили в Госдепартаменте.

Что важно знать: Куба переживает один из самых тяжёлых экономических кризисов последних десятилетий. Власти страны рассчитывают, что расширение возможностей для частного бизнеса поможет привлечь инвестиции и стимулировать экономический рост.

Отношения между Вашингтоном и Гаваной при этом остаются напряжёнными. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп возобновил политику жёсткого давления на Кубу. В январе США заблокировали поставки венесуэльской нефти на остров, усилив экономические трудности кубинских властей.

Дополнительное давление Вашингтон оказывает и через другие меры, включая расследования и обвинения в отношении представителей кубинского руководства.

Несмотря на объявленные реформы, США дают понять, что не намерены смягчать свою позицию в отношении Гаваны без более глубоких экономических и политических изменений.

Таким образом, попытка Кубы модернизировать экономику пока не привела к снижению напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами, которые продолжают требовать более масштабных преобразований.