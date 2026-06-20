Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вашингтон назвал реформы на Кубе «дымовой завесой» и потребовал более глубоких изменений 0 30

В мире
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Машины на улицах Гаваны
ФОТО: Unsplash

Госдепартамент США резко раскритиковал пакет масштабных экономических реформ, одобренный кубинским парламентом. В Вашингтоне считают, что изменения носят ограниченный характер и не решают фундаментальных проблем страны.

США негативно отреагировали на решение Кубы провести крупнейшие за последние десятилетия экономические реформы. В Госдепартаменте заявили, что объявленные изменения не способны существенно изменить ситуацию в стране.

«Эти постепенные “экономические реформы” являются скромными, давно запоздавшими и в конечном итоге представляют собой лишь поверхностную дымовую завесу со стороны кубинского режима», — заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

Накануне парламент Кубы одобрил около 200 реформ, которые предусматривают расширение рыночных механизмов в экономике. В частности, речь идёт о допуске частных банков, развитии рынка недвижимости, а также возможности для частных и иностранных инвестиций в государственные предприятия.

Эти изменения считаются самыми масштабными преобразованиями кубинской экономической модели со времён прихода к власти коммунистического режима.

Однако в Вашингтоне уверены, что реформ недостаточно.

«Президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление ради достижения более существенных экономических и политических реформ, которые сделали бы Кубу привлекательной для инвестиций (...) и дали бы кубинскому народу свободу, достоинство и возможности, которых он заслуживает», — заявили в Госдепартаменте.

Что важно знать: Куба переживает один из самых тяжёлых экономических кризисов последних десятилетий. Власти страны рассчитывают, что расширение возможностей для частного бизнеса поможет привлечь инвестиции и стимулировать экономический рост.

Отношения между Вашингтоном и Гаваной при этом остаются напряжёнными. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп возобновил политику жёсткого давления на Кубу. В январе США заблокировали поставки венесуэльской нефти на остров, усилив экономические трудности кубинских властей.

Дополнительное давление Вашингтон оказывает и через другие меры, включая расследования и обвинения в отношении представителей кубинского руководства.

Несмотря на объявленные реформы, США дают понять, что не намерены смягчать свою позицию в отношении Гаваны без более глубоких экономических и политических изменений.

Таким образом, попытка Кубы модернизировать экономику пока не привела к снижению напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами, которые продолжают требовать более масштабных преобразований.

×
Читайте нас также:
#США #инвестиции #Дональд Трамп #реформы #экономический кризис #Куба #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Киркоров-младший
Изображение к статье: Орден «Белого Орла»
Изображение к статье: Владимир Зеленский
Изображение к статье: Сейчас в строю остается менее 30 боеспособных самолетов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Необычное применение рассола: не спешите выливать этот ценный продукт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Удобрение из золы: как правильно приготовить настой для подкормки и обработки растений
Дом и сад
Изображение к статье: Роботизированная рука, микроскоп и цифровая нейросеть на фоне Академии наук Латвии
Техно
Изображение к статье: До 2022 года здесь жили более 78 тысяч человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Почему рыбы не замерзают?
В мире животных
Изображение к статье: Неспокойно на вечерних улочках старинных, европейских, городов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Необычное применение рассола: не спешите выливать этот ценный продукт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Удобрение из золы: как правильно приготовить настой для подкормки и обработки растений
Дом и сад
Изображение к статье: Роботизированная рука, микроскоп и цифровая нейросеть на фоне Академии наук Латвии
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео