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Европу накрыла аномальная жара. Во Франции на фоне +40 запретили продажу алкоголя 0 56

В мире
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жара

Во Франции ввели запрет на употребление алкоголя в общественных местах из-за экстремальной жары — в Париже ожидают до +40 в понедельник, пишут Der Spiegel и France 24.

Метеослужба Météo-France выпустила предупреждение о красном уровне погодной опасности в 35 департаментах страны, включая столицу. Спасатели и военные находятся в состоянии повышенной готовности к возможным лесным пожарам. Чтобы снизить нагрузку на экстренные службы, Франция запрещает употребление алкоголя в особенно пострадавших от жары регионах. В том числе во время ежегодного уличного музыкального фестиваля Fête de la Musique.

По прогнозам французских синоптиков, с понедельника жара в некоторых местах может достигнуть +41 °C. В начале недели из-за высоких температур во Франции уже отменяли занятия в школах. В местных магазинах закончилась специальная стекольная краска, которую используют, чтобы палящее солнце не так сильно прогревало помещения.

Жара также накрыла Италию — во Флоренции красный уровень погодной опасности, в Риме — оранжевый. В Германии тоже жарко, это вынудило часть жителей Берлина протестовать и одновременно с этим нарушать правила — они купались в Шпрее, что запрещено уже 101 год из-за качества воды в реке.

С конца мая — начала лета волну жары в европейском регионе спровоцировал «тепловой купол»: горячий сухой воздух из Северной Африки оказался запертым антициклоном над Западной Европой.

На протяжении почти десяти дней волну жары переживали жители Великобритании, Франции, Ирландии, Бельгии, Испании, Португалии и Германии. По данным властей, семь человек погибли во Франции, 15 — в Великобритании.

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#климат #Франция #алкоголь #погода #Европа #жара
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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