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Наступил мистический День летнего солнцестояния. Как привлечь деньги, удачу, найти любовь? 0 228

В мире
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Солнце
ФОТО: pixabay

Самый длинный день 2026 года пришелся на воскресенье, 21 июня. Солнце достигнет верхнего положения, поэтому явление называют солнцестоянием.

В году происходят два солнцестояния – зимнее и летнее. В Северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 декабря (перед високосным годом – 22 декабря), когда наблюдаются самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Летнее приходится на 21 июня (в високосный год – 20 июня) – это самый длинный день и короткая ночь. Жители северной части Земли с этого момента находятся в начале астрономического лета, а в южной наступает астрономическая зима.

В течение нескольких ближайших дней полуденные высоты Солнца в небе почти неизменны – отсюда "солнцестояние". 21 июня оно как бы замрет в верхней точке максимального склонения, а потом начнет опускаться к югу, сокращая световой день.

Приметы и обычаи

Наши предки уделяли большое внимание природным явлениям, которые наделяли мистическими свойствами. И летнее солнцестояние не было исключением. Большинство примет этого дня связано с погодой, что неудивительно: от нее зависел урожай, а значит, жизнь семьи весь следующий год.

Так, дождливая погода предрекала затяжное ненастье и неурожай. Плохим знаком считалась даже пара туч на летнем небе. А вот отсутствие дождевых облаков в ночь перед солнцестоянием предвещало хороший урожай грибов осенью.

В ночь с 21 на 22 число можно было привлечь удачу. Существовала традиция – пройтись по дому и перевернуть все попавшиеся под руку вещи, а после произнести: "Дом кверху дном, перемены с каждым днем". Но утром необходимо было вернуть все на место.

Также считалось, что если молодой человек в день летнего солнцестояния обольет девушку водой, то они скоро поженятся. Кроме того, люди были уверены, если протанцевать всю ночь у девяти костров, то брак в ближайшее время обеспечен.

На следующий после солнцестояния день принято полоть огород. Считалось, что, если не приложить усилия, урожая не будет.

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#астрономия #традиции #мистика #приметы #удача #солнцестояние #любовь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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