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Оттянулся по полной в 66 лет? У Дмитрия Диброва констатировано сотрясение мозга 0 213

В мире
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дмитрий Дибров

Возлюбленная Дмитрия Диброва Екатерина Гусева отказалась комментировать состояние ведущего.

Минувшей ночью Дмитрий Диброва отжигал на полную катушку в одном из московских клубов. В какой-то момент Дибров потерял равновесие и упал с лестницы. В итоге 66-летнего тусовщика увезли с вечеринки на скорой.

«К сожалению, я не знаю точных диагнозов, которые поставили Диме, но точно знаю, что сейчас он в Боткинской больнице, и за ним наблюдают профессионалы. Тревожусь ужасно», — рассказала журналистам бывшая жена Полина.

А вот нынешняя возлюбленная ведущего Екатерина Гусева отказалась как-либо комментировать состояние Диброва.

Говорят, что обошлось переломов, но сотрясение мозга Дмитрий все же получил. Также у него ссадины на лбу и носу. Ведущему придется провести в больнице под наблюдением врачей, как минимум несколько дней.

Пока не совсем понятно, каким образом Дибров упал с лестницы. По одной информации, он потерял сознание, а по другой — не рассчитал с алкоголем…

«Дима всегда таким был. Куролесил по полной. Во время брака Полина его немного сдерживала. А сейчас он взялся за старое», — рассказали журналистам в окружении Диброва.

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#звезды #медицина #алкоголь #травма #события #развлечения #журналистика #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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