Сама платформа, на первый взгляд, не представляет собой ничего необычного. Небольшая металлическая площадка шесть на шесть метров, которая едва вмещает полдюжины человек. Из примечательного на нем — лишь оборудование, напоминающее антенну и сигнальные буи, которые экипаж платформы расставил вокруг нее.

Несмотря на это, в Маниле находка вызвала бурную реакцию. МИД Филиппин объявил Китаю демарш и направил ноту протеста с требованием немедленно убрать платформу из Скарборо. Филиппинские парламентарии расценили размещение подобных объектов как посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны. Военные пообещали усилить патрулирование в районе и не допустить появления на рифе новых китайских объектов.

Представители КНР в ответ заявили, что платформа предназначена для научных исследований, а Китай имеет полное право проводить их, поскольку считает риф и прилегающие воды своей суверенной территорией. Пекин обвинил Манилу в провокации. И в качестве ответной меры ввел санкции против министра обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младшего, который называл установку платформы «незаконной экспансией» и «международным хулиганством». Сам министр ответил, что запреты его не волнуют, ведь он и так не планировал визитов в Китай.

Резко негативная реакция Манилы на появление платформы возникла отнюдь не на пустом месте. Скарборо — это небольшой риф, который находится относительно близко (200 км) к побережью Филиппин и считается частью ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Однако в 2012 году Китай фактически взял его под единоличный контроль, что и положило начало противостоянию.

Пока у власти на Филиппинах был прокитайский президент Родриго Дутерте, конфликт находился в тлеющей фазе. Манила не предъявляла Пекину претензии, взамен китайская сторона не мешала филиппинцам заниматься рыболовством на внешнем контуре рифа. Ситуация резко изменилась, когда преемник Дутерте — Фердинанд Маркос-младший — пошел на сближение с США и возобновил спор.

В 2024 году Филиппины приняли закон о морских зонах, который официально закрепил за Скарборо статус национальной территории. Китай поступил аналогично, прочертив вокруг спорного рифа собственную морскую границу. С тех пор между китайскими и филиппинскими судами начали регулярно происходить столкновения. В сентябре 2025-го Пекин пошел дальше: объявил Скарборо национальным природным заповедником, что формально дало ему право приступать к строительству в этом регионе соответствующей инфраструктуры — что Манила также восприняла в штыки.

Тем более повод для этого был весьма серьезный. В 1990-х между Китаем и Филиппинами произошел аналогичный конфликт вокруг рифа Мисчиф, который расположен значительно южнее, в спорном архипелаге Спратли. Все началось с того, что на Мисчифе появились хижины китайских рыбаков. В последующие годы вокруг них вырос целый искусственный остров с военной базой, на котором сегодня дислоцируются стратегические бомбардировщики КНР.

Филиппины опасаются, что на Скарборо Пекин попытается провернуть такой же трюк. И если не остановить его сейчас, то через несколько лет страна получит под боком еще один укрепленный китайский форпост.

Главная проблема Филиппин что в 1990-е, что сейчас — это отсутствие возможности силой остановить экспансию Пекина в Южно-Китайском море. Военный и экономический потенциал двух стран несопоставим, поэтому Манила пытается решить вопрос преимущественно на международных площадках.

Прямо сейчас главный козырь в ее рукаве — это решение Гаагского арбитража от 2016 года, который счел 90 % претензий КНР в Южно-Китайском море необоснованными. В том же решении суд закрепил за Скарборо статус морского объекта, который не даёт права на собственную исключительную экономическую зону.

Еще одна надежда Филиппин — это Кодекс поведения в Южно-Китайском море, который обсуждается между КНР и АСЕАН. Идея документа изначально возникла в 2002 году как способ по меньшей мере притормозить ползучее наступление Пекина в пределах девятипунктирной линии в Южно-Китайском море. Разработка документа длится больше двух десятилетий во многом из-за обширного списка требований Китая, который не хочет брать на себя юридические обязательства и требует установить четкий механизм проведения военно-морских учений в регионе с участием третьих стран.

С 1 января 2026-го Филиппины приняли на себя руководство АСЕАН и с тех пор пытаются ускорить разработку документа. По их инициативе переговоры перевели в еженедельный формат. Маркос-младший старается глубже вовлечь страны АСЕАН в процесс, предлагая им повестку по защите торговли и критической инфраструктуры в регионе. В Маниле надеются, что переговоры удастся завершить до конца года и это поможет несколько ослабить натиск Поднебесной.

В успех предприятия, впрочем, верят далеко не все. Дело в том, что АСЕАН — рыхлый блок, работающий по принципу консенсуса. Филиппины и Вьетнам, которые больше всех конфликтуют с Китаем, заинтересованы в скорейшей разработке кодекса. В то же время их пыл сдерживают Лаос и Камбоджа — они ничего не делят с Пекином, зато зависят от него экономически. Из-за этого министр обороны Филиппин предлагал вообще отказаться от кодекса поведения и решать вопросы по действующему международному морскому праву. Что, однако, будет прямой дорогой к эскалации конфликта.

Помимо попыток найти решение через АСЕАН, Филиппины также прибегают к помощи других крупных держав. Сегодня главный союзник Манилы — это, безусловно, США. Вашингтон поддержал страну в споре вокруг Скарборо, а в январе этого года демонстративно провел вместе с филиппинскими военными учения вблизи рифа. Более ощутимый шаг — выделить Маниле $144 млн на модернизацию военной инфраструктуры, а также поставить ей новейшие противокорабельные ракеты NMESIS, способные поражать китайские суда с побережья островов.

С недавних пор в противостояние активно включается Япония. 20 апреля страна впервые приняла участие в американо-филиппинских военных учениях Balikatan 2026 в качестве активного участника, а не просто наблюдателя. В конце мая Токио объявил, что передает Маниле шесть списанных эсминцев класса «Абукума», чтобы Филиппины могли эффективнее противостоять Китаю на море.

В самой Поднебесной стремительное сближение Филиппин и Японии не осталось незамеченным. Так, Пекин очень жестко отреагировал на недавние планы двух стран провести делимитацию морских границ. После анонса Китай обвинил их в нарушении Конвенции по морскому праву и объявил о начале «специальной морской операции» по патрулированию вод к востоку от Тайваня.

Поддержку Филиппинам на море также демонстрируют Австралия и Франция, но в меньшей степени. Участие Канберры пока ограничивается совместными патрулями. Юридическую базу для этого подготовил и Париж, который заключил с Манилой соглашение, позволяющее ему использовать филиппинские порты как базы для снабжения.

Несмотря на солидную поддержку из-за рубежа, маловероятно, что риф Скарборо приведет к прямому столкновению между Пекином и антикитайской коалицией. Более вероятно, что ни одна из сторон не решится на эскалацию. А Китай продолжит успешно реализовывать свою тактику «нарезания салями» — делать много мелких шагов до тех пор, пока не придет к поставленной цели.

Пекин, скорее всего, не прислушается к протестам и не станет демонтировать злополучную платформу внутри лагуны Скарборо. В ближайшие годы эта конструкция обрастет новыми модулями, будет забетонирована и плавно превратится в стационарный военный или полицейский наблюдательный пункт.

Манила будет бить в набат, возить на Скарборо журналистов и подавать ноты протеста, а ее союзники — проводить регулярные учения поблизости без перехода к решительным действиям. Таким образом, Пекин медленно, но верно достигнет своей цели: создаст постоянный форпост на рифе Скарборо, в очередной раз изменив статус-кво в свою пользу без единого выстрела.