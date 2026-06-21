По состоянию на апрель 2026 года цены на недвижимость в Великобритании выросли на 3,8% в годовом выражении и на 0,7% в месячном. Резкий рост последовал за стагнацией в марте, показали данные Национальной статистической службы (ONS).

Средняя стоимость жилого дома в Англии выросла до 291 тыс. фунтов (+3,9%), в Уэльсе — до 212 тыс. фунтов (+3,5%), в Шотландии — до 192 тыс. фунтов (+2,8%), в Северной Ирландии — до 198 тыс. фунтов (+7,4%).

В Англии рост цен был неравномерным; больше всего за год подорожала недвижимость на северо-востоке страны (9,9%). Аналитики ONS объясняют динамику показателей по Англии и Северной Ирландии изменениями в правилах взимания гербового сбора: покупатели повлияли на спрос и цены, пытаясь приобрести недвижимость до вступления в силу новой шкалы. При этом в Лондоне цены на недвижимость снизились на 2,1% в годовом выражении — такая динамика сохраняется девятый месяц подряд.

Средняя арендная плата по состоянию на май 2026 года составила 1383 фунта в месяц (+3,3%, или 44 фунта за год). В Англии этот показатель равен 1442 фунта (+3,4%), в Уэльсе — 836 фунтов (+4,7%), в Шотландии — 1009 фунтов (+1%), в Северной Ирландии — 876 фунтов (+3,3%). Лондонские агентства недвижимости отмечают, что обычно активность в сфере аренды и рост платы за съем находятся в обратной пропорции к продажам недвижимости, однако оба показателя сейчас демонстрируют рост, пишет The Independent.