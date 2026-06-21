Трамп грозит «разнести к чертям» Иран, если будет снова закрыт Ормузский пролив. Об этом он заявил журналисту Fox News Трею Ингсту. По словам президента, он лично предупредил иранские власти о последствиях возможного перекрытия пролива.

“Закроете его – и у вас не останется страны. Вы даже не вернетесь в свою чертову страну”, - передал Ингст слова Трампа.

Глава Белого дома также допустил, что США могут установить контроль над Ормузским проливом. “Мы можем взять пролив под контроль, если придется. Если они не заключат сделку, мы будем взимать плату за проход”, - заявил он в интервью Ингсту.

Кроме того, американский президент назвал США потенциальным “ангелом-хранителем” пролива и сказал, что Вашингтон мог бы получать 20% нефти, проходящей через этот стратегически важный маршрут. “Мы можем взять пролив под контроль, если придется. Я разнесу их к черту”, - добавил Трамп.

В Иране, напомним, заявляют, что Ормузский пролив закрыт из-за ударом Израиля по Ливану. Пролив был вновь закрыт вчера, из-за продолжения боев Израиля и «Хезболлы», после чего Ирана обвинил США в нарушении подписанного меморандума, которым фиксируется перемирие на всех фронтах, включая Ливан.

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Иран уже заявил, что без снятия нефтяных санкций и без прекращения огня в Ливане, он не откроет Ормузский пролив.