От такого же ордена отказался бывший президент Украины Виктор Ющенко. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ирина Ванникова в Facebook. Эта награда, как говорится в публикации, была вручена не только конкретному человеку, но и "стала знаком уважения к украинскому народу". "Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за пределы отношения к одному политику", - сказано в заявлении.

Об отказе от ордена Белого Орла заявили также бывшие президенты Украины Леонид Кучма и Петр Порошенко.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой ордена "За заслуги перед Польшей".

Буданов отказался от Золотого офицерского креста

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей ", которым его наградили в 2025 году. Он назвал действия Варшавы в отношении Зеленского "недружественным актом" в отношении украинцев и "подарком для московского агрессора".

"Убежден, что этот жест президента Польши не о справедливости или чем-то подобном. Ведь о какой справедливости может быть речь, если ордена Белого Орла, например, до сих пор не лишили итальянского фашистского диктатора и пособника Гитлера Бенито Муссолини?", - написал он в соцсетях.

Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина не указывает другим народам, как учить их историю и оставляет за собой право на собственную национальную память и достоинство. Он пообещал, что Киев даст оценку этому событию, но намерен и впредь твердо стоять на фундаменте открытого и равноправного партнерства со всеми союзниками.

"Да как и любой украинец, я не могу оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, как против наших граждан безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти. Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградили", - пояснил Буданов.

Посол Украины в Польше тоже возвращает свою награду

Посол Украины в Польше Василий Боднар объявил, что на фоне происходящего тоже вернет врученную ему польскую награду. Дипломат указал, что украинцы воспринимают Польшу прежде всего как друга, союзника и партнера, напомнив о большой волне поддержки в начале полномасштабной войны России против Украины.

Он также подчеркнул, что у Киева и Варшавы было и остается много общих интересов, в частности в сфере безопасности. Боднар отметил, что на своей должности работал и работает над тем, чтобы польско-украинские отношения развивались и все вопросы решались, и подчеркнул, что за последние полтора года был достигнут значительный прогресс.

"Но я не могу остаться в стороне от решения, которое считаю исторически несправедливым. Понимая эмоции, царящие в Польше, не могу принять, что президент Украины Владимир Зеленский - друг Польши, глава государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и отстаивает мир в Европе, лишен высшей польской награды", - подчеркнул он.

"В условиях войны России против Украины, под атаками ракет и дронов, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест в адрес всего украинского народа. В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест ордена "За заслуги перед Республикой Польша", - резюмировал Василий Боднар, выразив в то же время убеждение, что в итоге "мудрость победит эмоции, а взаимное уважение - политическую конъюнктуру".

Скандал с Польшей из-за УПА

Навроцкий решил лишить Зеленского высшей награды Польши после того, как украинский президент присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Впрочем, в специальном обращении Навроцкий подчеркнул, что это решение не направлено против украинского народа и не означает изменения стратегического направления польской политики безопасности: "Мы поддерживали и поддерживаем Украину, поскольку знаем, что российская агрессия представляет угрозу безопасности Польши и всей Европы".

"Стратегическая ошибка"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение Кароля Навроцкого "стратегической ошибкой", от которой выиграет только Москва. Он также отказался от присужденного ему в октябре 2022 года польского Командорского креста со звездой ордена "За заслуги перед Польшей".

Сам Зеленский еще не комментировал отзыв награды, которую ему в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда "в знак признания его выдающихся заслуг в углублении дружественных и всесторонних отношений между Польшей и Украиной, за развитие сотрудничества ради демократии, мира и безопасности в Европе", передает "Немецкая волна".