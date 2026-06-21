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Умер режиссёр культового сериала «Друзья» Джеймс Берроуз 0 56

В мире
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Берроуз

Его называли «Стивеном Спилбергом в мире ситкомов». Он скончался в возрасте 85 лет.

Более полувека он оставался одной из наиболее влиятельных фигур американского телевидения.

Режиссер был номинирован на премию «Эмми» 47 раз, 11 раз он получал эту награду. Шесть раз - в категории «Лучшая режиссура комедийного сериала». Он дважды подряд становился лауреатом «Эмми» — в 1980 и 1981 годах.

Как отмечали американские телекритики, его комическое чутье помогли создать больше комедийных хитов, чем кто-либо другой на телевидении.

Среди его наиболее известных проектов: «Веселая компания», «Такси», «Две девицы на мели», «Теория большого взрыва», «Майк и Молли». Но самый известный сериал – «Друзья».

Кроме телевизионных проектов, Берроуз снял полнометражную комедию «Партнеры» с актерами Райаном О’Нилом и Джоном Хертом. В 2016-м на американском телевидении вышла двухчасовая программа в честь Берроуза с участием актеров из «Друзей», «Двух с половиной человек» и «Теории большого взрыва».

Джеймс Берроуз был постоянно востребован, часто работая над несколькими сериалами одновременно. Всего он срежиссировал более ста ситкомов, которые принесли ему более полумиллиарда долларов.

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#кино #телевидение #награды #память #режиссер #сериалы #творчество
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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