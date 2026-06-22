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Европа накрыта экстремальной жарой: ученые связали рекордные температуры с изменением климата 0 30

В мире
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Франция переживает одну из самых мощных волн жары последних лет.

ChatGPT

Европа переживает одну из самых мощных волн жары последних лет. В ряде стран температура уже превысила 40 градусов, а климатологи предупреждают: подобные погодные аномалии становятся все более частыми и продолжительными из-за глобального потепления.

Значительная часть Европы оказалась во власти экстремальной жары, которую специалисты уже сравнивают с крупнейшими тепловыми волнами 2003, 2006, 2019, 2022, 2023 и 2024 годов, передает NOS.

Особенно сложная ситуация складывается во Франции и Испании, где во многих регионах объявлен красный уровень погодной опасности. По словам климатологов, нынешняя жара напрямую связана с продолжающимся изменением климата.

Современные методы климатических исследований позволяют оценить, насколько вероятными были бы подобные погодные явления без влияния глобального потепления. Ученые отмечают, что не каждое экстремальное событие вызвано изменением климата, однако именно волны жары демонстрируют наиболее очевидную связь с ростом средней температуры на планете.

Специалисты подчеркивают, что сегодня периоды жары не только возникают чаще, но и становятся более интенсивными и продолжительными. Если раньше сильная жара, которая наблюдалась примерно раз в десять лет, считалась исключительным явлением, то теперь подобные периоды происходят в среднем каждые три года и сопровождаются более высокими температурами.

Еще заметнее ситуация с экстремальными волнами жары. По оценкам ученых, события, которые раньше происходили примерно раз в пятьдесят лет, теперь повторяются каждые одиннадцать лет и оказываются в среднем на 1,2 градуса теплее.

На этой неделе последствия этих изменений особенно заметны во Франции. В ряде регионов температура воздуха достигла 41 градуса. Власти объявили красный уровень опасности в рекордном количестве департаментов. Из-за жары были отменены спортивные мероприятия, а во время традиционного музыкального фестиваля Fête de la Musique ввели дополнительные ограничения.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура во Франции может достигать 40–42 градусов, а аномально жаркая погода сохранится на протяжении нескольких суток.

Высокие температуры зафиксированы и в других странах Европы. В большей части Англии столбики термометров поднялись до 35 градусов, а в ближайшие дни не исключены новые температурные рекорды для июня. В южной Германии и ряде альпийских государств ожидается до 38 градусов тепла.

Испания также остается в зоне экстремальной жары. В большинстве регионов страны прогнозируется температура выше 40 градусов, что особенно необычно для июня. Аномально жаркая погода ожидается даже в северных провинциях, включая Наварру и Страну Басков, где подобные показатели обычно фиксируются значительно реже.

Климатологи считают нынешнюю волну жары еще одним подтверждением того, что изменение климата делает экстремальные температурные явления более частыми и опасными. По мере дальнейшего потепления планеты Европа может все чаще сталкиваться с продолжительными периодами аномальной жары, которые будут оказывать влияние не только на здоровье людей, но и на экономику, сельское хозяйство и инфраструктуру.

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#Европа #глобальное потепление #изменение климата #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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