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Нефть дорожает на фоне угроз нового конфликта: рынок следит за ситуацией вокруг Ирана 0 60

В мире
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нефть дорожает на фоне угроз нового конфликта: рынок следит за ситуацией вокруг Ирана

Мировые цены на нефть начали новую неделю ростом после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении военных действий против Ирана. Дополнительное давление на рынок оказали сообщения о перекрытии Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

На фоне усиления геополитической напряженности стоимость нефти на мировых рынках заметно выросла. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,23% и достигли 81,56 доллара за баррель. Июльские контракты на американскую нефть WTI прибавили 3,04%, поднявшись до 78,93 доллара за баррель.

Поводом для роста стали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной операции против Ирана, а также сообщения о том, что Тегеран вновь перекрыл Ормузский пролив. Через этот стратегически важный морской коридор проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Аналитики компании Quantum Strategy отмечают, что нынешняя стабильность поставок на Ближнем Востоке обеспечивается в значительной степени за счет использования накопленных запасов, а не благодаря наращиванию добычи. По их мнению, это делает рынок более уязвимым перед возможными перебоями.

В свою очередь эксперты Goldman Sachs предупреждают, что длительные сбои в поставках нефти способны ускорить переход развитых стран на электромобили и альтернативные источники энергии, что в перспективе может привести к снижению мирового спроса на углеводороды.

Дополнительное внимание инвесторов приковано к переговорам между США и Ираном, которые проходят в Швейцарии. Это первая встреча сторон после подписания меморандума о взаимопонимании, предусматривавшего прекращение огня сроком на 60 дней и возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив.

Однако иранская сторона заявила, что Вашингтон не выполнил ряд обязательств, связанных с обеспечением режима прекращения огня в регионе. В Тегеране подчеркнули, что нынешние переговоры будут посвящены исключительно выполнению базовых условий соглашения и не затронут вопросы ядерной программы.

Ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива вновь стала одним из главных факторов, влияющих на нефтяной рынок. Пока инвесторы внимательно следят за развитием переговоров и военной риторикой сторон, любые новые ограничения поставок могут привести к дальнейшему росту цен на энергоносители и усилению нестабильности на мировых рынках.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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