Семь человек погибли в результате нескольких перестрелок в Чикаго. Трамп пригрозил ввести в город войска, - сообщает RTVI US.

С вечера 19 июня Чикаго захлестнула волна насилия. По данным полиции, погибли по меньшей мере 7 человек, еще 38 получили ранения. Самой кровавой стала стрельба в вечером 19 июня. К толпе на одной из улиц подъехал внедорожник, и двое сидевших в нем мужчин открыли огонь, ранив сразу 12 человек в возрасте от 17 до 47 лет. Среди погибших — 21-летний и 50-летний мужчины, а также 18-летний подросток.

На фоне трагедии Дональд Трамп вновь потребовал ввести в город войска. «Я мог бы сделать Чикаго безопасным за ОДИН МЕСЯЦ!» — написал президент в Truth Social. Трамп упрекнул губернатора Иллинойса Джея Роберта Притцкера в нежелании просить помощи. Сам губернатор-демократ, которого прочат в кандидаты на выборах 2028 года, уже не раз отвергал подобные предложения.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон назвал случившееся «ужасным актом насилия» и пообещал, что виновные понесут ответственность.