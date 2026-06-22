Жильё составляет основную статью семейных расходов, но аренда сильно различается по Европе. Евростат показывает, где она дороже всего и где остаётся относительно доступной.

Жильё — крупнейшая статья расходов домашних хозяйств. С учётом коммунальных услуг на него приходится почти четверть (23,6 %) потребительских трат в ЕС, по данным Евростата.

Особенно сильно эта нагрузка ложится на арендаторов в европейских столицах, причём уровень арендной платы по Европе заметно различается.

Сколько сегодня стоит снять квартиру в европейском городе? И какие страны оказываются самыми дорогими и самыми дешёвыми?

Согласно Евростату, среди 40 европейских городов в 38 странах — членов ЕС, государств-кандидатов и потенциальных кандидатов, стран ЕАСТ и Великобритании — средняя месячная арендная плата за двухкомнатную квартиру колеблется от 470 евро в Скопье до 3 350 евро в Женеве.

Самая дорогая столица для аренды жилья

Лондон — единственная столица, где аренда превышает 3 000 евро; в общем рейтинге из 40 городов он занимает второе место. В среднем арендаторы платят 3 050 евро (2 650 фунтов стерлингов) за двухкомнатную квартиру.

Средняя арендная плата также превышает 2 500 евро в Дублине (2 650 евро), Стокгольме (2 650 евро) и Осло (2 550 евро). Дублин и Стокгольм делят между собой звание самых дорогих столиц ЕС по стоимости аренды.

«Главная причина, по которой арендные ставки так сильно различаются по Европе, в том, что рынки жилья остаются локальными. В таких городах, как Женева, Лондон, Дублин или Стокгольм, наблюдается высокий спрос со стороны хорошо оплачиваемых специалистов, международных компаний, студентов и приезжих, тогда как предложение жилья растёт недостаточно быстро», — рассказал Euronews Business эксперт по недвижимости компании Global Property Микк Калмет.

Это означает, что когда желающих жить в городе больше, чем доступного жилья, арендные ставки, как правило, растут.

Самые высокие ставки в «большой четвёрке» ЕС

Средняя стоимость аренды в Париже составляет 2 500 евро. Это выводит французскую столицу на первое место среди четырёх крупнейших экономик ЕС. В Берлине двухкомнатная квартира обходится в 1 750 евро, в Мадриде — в 1 700 евро, в Риме — в 1 650 евро.

Более 2 000 евро в среднем платят за аренду и в Копенгагене (2 350 евро), Люксембурге (2 350 евро), Рейкьявике (2 350 евро), Гааге (2 150 евро), Берне (2 150 евро) и Мюнхене (2 050 евро).

Лиссабон (1 750 евро), Прага (1 650 евро), Вена (1 600 евро), Загреб (1 550 евро), Хельсинки (1 550 евро) и Афины (1 500 евро) находятся в диапазоне 1 500–1 750 евро.

Внизу списка сразу за Скопье (470 евро) идёт Приштина с 520 евро. Анкара, столица Турции, занимает третье место среди самых дешёвых городов: аренда двухкомнатной квартиры здесь стоит в среднем 770 евро.

Самые дешёвые столицы ЕС по аренде

В Софии арендаторы платят в среднем 900 евро, практически столько же — 910 евро — в Никосии. Таким образом, Болгария и Кипр имеют самые дешёвые столицы по аренде жилья в ЕС.

Средняя арендная плата остаётся ниже 1 000 евро и в Тиране (920 евро), и в Бухаресте (930 евро).

Ряд городов сосредоточен вокруг отметки 1 200 евро: Белград (1 100 евро), Сараево (1 150 евро), Рига (1 150 евро), Таллин (1 150 евро), Вильнюс (1 200 евро), а также Варшава и Будапешт (по 1 300 евро).

Калмет также отметил, что важен и уровень доходов. «Страны с более высокими зарплатами в целом способны выдерживать более высокие арендные ставки, и это одна из причин, почему многие из самых дорогих городов расположены в Западной и Северной Европе», — пояснил он.

«В то же время более низкая аренда в Центральной и Восточной Европе вовсе не означает, что жильё там доступнее, поскольку местные зарплаты тоже обычно ниже. Поэтому сравнивать только уровни арендной платы, не учитывая доходы, может быть весьма вводящим в заблуждение», — добавил эксперт.

Столица ЕС — в середине рейтинга

Брюссель, столица ЕС, выглядит относительно доступной. Средняя арендная плата в бельгийской столице составляет 1 450 евро, что выводит её на 22-е место из 40 и примерно в середину рейтинга.

Калмет отметил, что за последние несколько лет аренда выросла в большинстве европейских стран. По его оценке, рост обусловлен совокупностью факторов: восстановлением спроса на жильё в городах после пандемии, ростом населения, миграцией, повышением процентных ставок и удорожанием строительства.

Он добавил, что более высокие процентные ставки осложнили покупку жилья для многих семей, вынудив больше людей переходить на аренду и тем самым ещё больше подогревая спрос. «Во многих крупных и столичных городах предложение просто не успевает за этими изменениями», — отметил эксперт.

Данные Евростата не включают эксплуатационные расходы и коммунальные услуги и касаются жилья без мебели. Предполагается, что такие квартиры относятся к хорошему или очень хорошему классу, но не к элитному.

Как собирались данные

Приведённые показатели основаны на последнем исследовании арендной платы Евростата, охватывающем вторую половину 2025 года. Статистическое ведомство ЕС собирает данные по унифицированной методике и проверяет их через опросы риэлторов в каждой стране. Для перевода арендной платы в евро использовались обменные курсы за июль 2025 года.