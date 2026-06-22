Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уже в ближайшее время объявить о своей отставке. Главным претендентом на пост главы правительства называют Энди Бернема, который стремительно укрепляет позиции внутри Лейбористской партии.

Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на источники в британских политических кругах.

По данным издания, Стармер может объявить о своих планах покинуть должность уже сегодня, в понедельник 22 июня. При этом ожидается, что он останется во главе правительства до осени, чтобы обеспечить плавную передачу власти и подготовить партию к смене руководства.

Собеседники газеты утверждают, что в последние недели давление на премьер-министра значительно усилилось. После неудачных для лейбористов местных выборов все больше депутатов и членов правительства начали призывать Стармера определить сроки своего ухода.

Ситуация изменилась после победы Энди Бернема на довыборах в округе Мейкерфилд. Этот успех укрепил его позиции как наиболее вероятного кандидата на пост лидера Лейбористской партии и будущего премьер-министра страны.

По информации СМИ, в минувшие выходные Стармер находился в официальной резиденции Чекерс, где обсуждал варианты передачи власти и собственное политическое будущее. Официального подтверждения его отставки пока нет, однако британские издания сообщают, что подготовка к смене руководства уже ведется.

Политический кризис в правящей партии продолжается несколько месяцев. Ранее ряд влиятельных министров выступили за смену лидера, а министр здравоохранения Уэс Стритинг объявил об отставке, заявив о потере доверия к премьеру.

Представители правительства пока подчеркивают, что окончательное решение остается за Стармером. Однако, по данным источников, после консультаций с членами кабинета, партийными донорами и профсоюзами премьер все ближе к объявлению о своем уходе.