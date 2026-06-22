Отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони неожиданно переросли в публичную перепалку. Поводом стали заявления американского лидера о встрече на саммите G7, однако вскоре спор затронул и более серьезные вопросы — от популярности политиков до военного сотрудничества между странами.

Конфликт начался после того, как Дональд Трамп в интервью итальянскому телеканалу заявил, что Джорджа Мелони якобы настойчиво просила его сфотографироваться с ней во время саммита G7 во Франции, передает NOS.

Премьер-министр Италии быстро опровергла эти слова, назвав их полностью вымышленными. В опубликованном видеообращении она подчеркнула, что подобной ситуации никогда не было.

Однако на этом история не закончилась. Спустя несколько дней Трамп вновь вернулся к теме в сообщении на своей платформе Truth Social. Президент США заявил, что Мелони якобы неоднократно просила о совместных фотографиях, а также поставил под сомнение ее популярность в Италии.

При этом данные социологических опросов свидетельствуют об обратном: партия Мелони продолжает оставаться одной из самых популярных политических сил страны.

Отдельное недовольство Трампа вызвала позиция Рима по вопросу военного конфликта вокруг Ирана. Американский лидер раскритиковал отказ Италии предоставить США возможность использовать одну из военных баз на Сицилии для операций, связанных с ближневосточным кризисом.

В ответ Джорджа Мелони опубликовала жесткое заявление в социальных сетях. Она назвала обвинения американского президента бессмысленными и подчеркнула, что ее политическая поддержка определяется тем, насколько успешно она защищает интересы Италии.

«Моя популярность — не ваша забота. Я предлагаю вам сосредоточиться на собственной», — заявила глава итальянского правительства.

Еще раньше Мелони выразила недоумение по поводу поведения американского президента и подчеркнула, что Италия «никогда ни у кого ничего не выпрашивает».

Публичная перепалка уже привела к дипломатическим последствиям. По сообщениям итальянских СМИ, был отменен визит министра иностранных дел Италии в Соединенные Штаты. Кроме того, представители итальянского правительства могут отказаться от участия в мероприятиях американского посольства по случаю 250-летия независимости США.

На стороне Мелони выступили президент Италии Серджо Маттарелла, представители как правящей коалиции, так и оппозиции, а также ряд европейских лидеров. Итальянская пресса также резко отреагировала на заявления из Вашингтона.

Несмотря на конфликт, эксперты отмечают, что обеим сторонам будет сложно позволить спору перерасти в серьезный кризис. США остаются одним из ключевых торговых партнеров Италии, а на территории страны расположены важные объекты американской военной инфраструктуры.

Личный конфликт между Дональдом Трампом и Джорджей Мелони неожиданно превратился в дипломатическую проблему между союзниками по НАТО. Несмотря на резкие заявления с обеих сторон, Рим и Вашингтон заинтересованы в сохранении партнерских отношений, поэтому дальнейшее развитие ситуации, вероятнее всего, будет зависеть от работы дипломатов, а не от громких публичных заявлений.