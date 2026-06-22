Жаркая погода во Франции на этой неделе сохранится и усилится, местами на территории страны ожидают до 45°C, сообщает Le Figaro.

Неделя с 22 июня во Франции будет отмечена пиком жаркой погоды, которая длится уже несколько дней. От крайне высоких температур будет страдать почти вся территория страны.

Уже в понедельник в отдельных районах на юго-востоке ожидают до 44°C, а во вторник – до 45°C в самое жаркое время суток. Это на 22 градуса выше сезонных норм.

В столице Париже в начале недели ожидается до 39°C, а в среду-четверг 41°C. При этом Париж называют среди городов, где жара может быть наиболее ощутимой – из-за плотной застройки, что будет способствовать быстрому нагреву и удержанию тепла, по сравнению с менее урбанизированной зеленой местностью.

Ночь с воскресенья на понедельник, по предварительным оценкам, стала самой жаркой во Франции с 1945 года. Средняя ночная температура на территории страны составляла 21,96°C, а местами ночью было более 26°C.

В южном департаменте Жиронда сообщили о трех смертях пожилых людей за 21 июня, которые связывают с влиянием жаркой погоды.

На фоне жаркой погоды глава региона Валери Пекресс заявила, что из бюджета выделяют дополнительный миллион евро для того, чтобы лицеи могли быстро закупить вентиляторы и кондиционеры – чтобы старшеклассники меньше страдали в ответственный период экзаменов.

Президент Эмманюэль Макрон планирует созвать специальную министерскую рабочую группу, чтобы обсудить реагирование на вызовы, связанные с аномальной жарой.