Новый опрос YouGov показывает: большинство британцев хотят возвращения Великобритании в ЕС. Правда, на ближайших выборах надежды на это могут снова рухнуть: партия «Реформы» Найджела Фараджа уверенно лидирует, набирая 24 %, тогда как за лейбористов и консерваторов готовы голосовать лишь 19%.

Десятая годовщина голосования по Brexit оказалась отмечена отставкой очередного британского премьера. Символично, считают обозреватели.

Кир Стармер стал шестым (!) главой правительства, покинувшим свой пост после референдума 23 июня 2016 года. Это голосование перекроило политический ландшафт Великобритании и вызвало шок по всей Европе. За ним последовало десятилетие ожесточённой политической борьбы и и потрясений, серьёзно завтронувших обе традиционные партии.

Лейбористская партия центристско-левого толка до сих пор пытается нащупать почву под ногами после победы на выборах 2024 года. Тем временем правая Консервативная партия официально числится в списке находящихся под угрозой вымирания: её позиции подтачивают крайне правые «Реформы» Найджела Фараджа. 14 лет пребывания у власти обернулись для тори чередой кризисов, скандалов и жёсткой экономии.

На фоне этого политического шума происходит и другое: Великобритания и ЕС, похоже, постепенно снова сближаются.

Десять лет назад 52 % проголосовали за выход из Евросоюза. Сегодня картина изменилась: 53 % британцев хотят, чтобы страна вернулась в европейскую семью. Около 37 % заявили, что решительно поддержали бы такой шаг, свидетельствуют данные опроса организации Best for Britain, исследовательской платформы, занимающейся вопросами Brexit.

Какие конкретные шаги делает Соединённое Королевство навстречу ЕС?

Движение сторонников сохранения членства в ЕС — или его восстановления — сейчас доминирует. Отчасти потому, что 23 % тех, кто голосовал за выход, изменили мнение.

Однако дело не ограничивается социологическими опросами или более тёплыми рукопожатиями лидеров: предпринимаются реальные шаги на уровне политики. Так, в 2027 году Великобритания вновь присоединится к общеевропейской программе студенческих обменов Erasmus+.

Британские учёные вернулись и в программу наблюдения за Землёй Copernicus, вновь получив возможность подавать заявки на гранты в рамках Horizon Europe — основной исследовательской и инновационной программы ЕС.

Удастся ли проевропейским настроениям сохранить импульс в Великобритании?

Хотя общественное мнение в стране, по всей видимости, разворачивается обратно к Европе, возникает парадокс, который может разрушить надежды сторонников ЕС на следующих всеобщих выборах.

По данным последнего опроса YouGov, партия «Реформы» Найджела Фаража уверенно лидирует в рейтингах, набирая 24 %, тогда как лейбористы и консерваторы идут почти вровень — примерно по 19 %.

Большинство избирателей партии «Реформы» не пересмотрели своё отношение к Brexit. Большинство из них (55 %) не только выступают за то, чтобы Великобритания оставалась вне ЕС, но и поддерживают дальнейшее ослабление связей с Брюсселем, следует из опроса Best for Britain.