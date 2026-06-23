Из-за роста цен на недвижимость и ограниченного предложения жилья в Австралии покупатели всё чаще рассматривают нестандартные объекты для проживания. Бывшие электрические подстанции, ещё недавно считавшиеся бесполезными промышленными объектами, сегодня привлекают внимание инвесторов и будущих владельцев жилья.

The New York Times рассказывает о том, насколько далеко рынок готов зайти в поисках новых вариантов для жизни и заработка.

Из пола торчит арматура, краска на стенах облезла, а таблички «Осторожно» предупреждают о том, что посетителям стоит смотреть себе под ноги — пол здесь чудовищно неровный. Внутри темно и страшно. И всё же один из потенциальных покупателей назвал это место «потрясающим».

Добро пожаловать на рынок недвижимости Сиднея, где нехватка жилья настолько велика, что спросом пользуются даже выведенные из эксплуатации электрические подстанции.

Здание площадью около 119 квадратных метров расположено на оживлённой дороге, ведущей к знаменитому пляжу Бонди-Бич. Чтобы оно обрело жилой вид, потребуется серьёзный ремонт. Здание выставили на продажу за 1 миллион австралийских долларов, или около 701 тысячи долларов США. Для одного из самых дорогих районов Сиднея это относительно скромная сумма — меньше трети средней цены местного жилья.

Это лишь одна из нескольких подстанций — бывших и ещё действующих, — которые сейчас выставлены на продажу в Сиднее. Часть участков оказалась больше не нужна энергетическим компаниям, а другие стали лишними после модернизации сетей. Обычно это маленькие, забытые здания, на которые годами никто не обращал внимания. Но на одном из самых дорогих рынков жилья в мире даже они вдруг стали желанной недвижимостью.

Брюс Миллар, житель Сиднея, пришёл посмотреть бывшую подстанцию в Бонди. Он бесчисленное количество раз проходил мимо этого здания, но не знал, что скрывается за коричневой роллетой.

«Я бы, наверное, попробовал как-то её восстановить», — сказал он.

По словам Майкла Кромби, директора по продаже недвижимости в Colliers, такие здания пользуются заметным спросом. За последние годы компания продала уже пять бывших электрических подстанций. Иногда вместе с участком покупателям достаётся и действующая подстанция — как правило, спрятанная в зелёном техническом коробе.

«Это своеобразные маленькие склады в густонаселённых и очень востребованных жилых районах. Многих покупателей привлекает прежде всего цена», — отметил Кромби.

По его словам, Colliers получает около 200 запросов в неделю по таким объектам, хотя часть людей интересуется ими просто из любопытства.

Представитель Ausgrid, крупнейшего поставщика электроэнергии на восточном побережье Австралии, объяснил, что продажа лишних объектов снижает расходы на их содержание и возвращает в оборот участки, которые прежде использовались неэффективно. Одни здания могут превратить в жильё, другие — в коммерческие помещения или пространства для смешанного использования.

Но, по словам Тома Алвеса, руководителя направления развития в Австралийском институте жилищных и городских исследований, решить жилищный кризис в страны такие сделки не помогут.

Собственный дом в Австралии традиционно считался не просто жильём, а знаком жизненного успеха и тем, что можно передать детям. Десятилетиями власти поддерживали эту модель разными льготами для домовладельцев — в том числе налоговыми послаблениями для основного места проживания. По данным правительства, с 1999 года цены на жильё выросли более чем на 400 %.

«Жильё всё больше превращалось в инвестиционный актив, особенно для тех, кто уже владел собственным домом и мог использовать накопленный капитал для новых вложений в недвижимость», — объясняет Алвес. По его мнению, это и стало одной из причин стремительного роста цен.

Доходы за этим ростом не поспевали. Сегодня медианная цена жилья в Австралии в восемь раз превышает медианный доход, а в Сиднее — даже в десять. Поэтому молодые австралийцы всё реже становятся собственниками, а те, кто всё же покупает жильё, нередко вынуждены просить помощи у родителей.

Одна из главных причин дороговизны — нехватка предложения. Домов строят меньше, чем нужно, население же при этом ощутимо растёт.

В этом году премьер-министр Австралии Энтони Албаниз объявил о масштабной реформе рынка жилья. Правительство намерено сократить налоговые льготы для тех, кто покупает недвижимость как актив, и подтолкнуть инвесторов к тому, чтобы они вкладывались в строительство новых домов. Власти рассчитывают, что это поможет людям, которые пытаются приобрести своё первое жильё.

Реформы вызвали бурные споры, но позиция власти непоколебима: без них не сократить разрыв между поколениями.

«Австралийская мечта о собственном доме постепенно ускользает», — заявил в этом месяце Албаниз.

В последние недели жильё в Сиднее и Мельбурне немного подешевело. Однако эксперты не спешат связывать это только с реформами правительства. На рынок влияют и другие факторы — рост стоимости жизни и высокие процентные ставки, из-за которых всё меньше людей могут позволить себе покупку жилья.

Профессор жилищных исследований из Университета Аделаиды Эмма Бейкер считает, что судить об эффективности реформ можно будет только спустя время. По её мнению, Австралии стоит активнее развивать и другие форматы жилья — например, расширять сектор государственного жилья или строить больше модульных домов, как это делают в Японии и Швеции.

На другом показе — двухэтажной подстанции в прибрежном районе Куджи с начальной ценой около 1 миллиона австралийских долларов — Элисон Фрейзер уже представляла, как на первом этаже откроет керамическую мастерскую, а наверху оборудует жилое пространство.

Несмотря на все недостатки здания, Фрейзер увидела в нём потенциал и теперь намерена участвовать в аукционе.

«Покупать пустую коробку с протекающей крышей и без проводки — довольно глупо, — признаёт Фрейзер. — Но есть в этом здании какая-то особая притягательность. И наверное, часть её обаяния как раз в этом ruinenlust».

Это немецкое слово можно перевести как удовольствие от руин — странное притяжение к заброшенным местам и следам времени.

Фрейзер говорит об этом, разглядывая маленький сорняк, который пробивается сквозь кирпичи прямо у входа в здание. Фрейзер уже решила — если станет новой владелицей, она сохранит его как своеобразный символ новой жизни.

«Как он вообще там оказался? И насколько же настойчив этот маленький росток?» — говорит она.