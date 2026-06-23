Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Две бывшие советские республики обменялись территориями 0 246

В мире
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Узбекистан и Кыргызстан

Процесс передачи двух населенных пунктов, ранее входивших в состав Узбекистана, окончательно завершен: села Чонгара и Таш-Тобо официально стали территорией Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

Чонгара (Чон-Гара) и Таш-Тобо раньше входили в состав Ферганской области Республики Узбекистан. В этих населенных пунктах компактно проживают этнические кыргызы — по официальным данным, около 2500 человек.

Передача территорий произошла в рамках демаркации государственной границы с Узбекистаном. Теперь в этих селах начнутся регистрационные мероприятия, все жители получат гражданство Кыргызстана.

В ответ на передачу двух сел кыргызская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне, уточнил Алагозов.

Кроме того, в рамках тех же договоренностей произошел обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров. Это сделано для строительства автомобильной дороги.

Пресс-секретарь также сообщил, что Кыргызстан предложил Казахстану обменяться равноценными земельными участками на 800-метровом отрезке дороги в районе города Токмок (Чуйская область).

×
Читайте нас также:
#гражданство #границы #дипломатия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Силы союзников призваны сдерживать потенциальную агрессию. Иконка видео
Изображение к статье: Купюра достоинством в 10 евро
Изображение к статье: Плакат за выход UK из Евросоюза
Изображение к статье: Девушка охлаждается в фонтане

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поднебесная купит все, что произведено в РФ. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Американский военный
В мире
Изображение к статье: Святой Варфоломей
Наша Латвия
Изображение к статье: Финляндия.
Бизнес
Изображение к статье: Путин
Политика
Изображение к статье: Парусная яхта выходит в море
Спорт
Изображение к статье: Поднебесная купит все, что произведено в РФ. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Американский военный
В мире
Изображение к статье: Святой Варфоломей
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео