Процесс передачи двух населенных пунктов, ранее входивших в состав Узбекистана, окончательно завершен: села Чонгара и Таш-Тобо официально стали территорией Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

Чонгара (Чон-Гара) и Таш-Тобо раньше входили в состав Ферганской области Республики Узбекистан. В этих населенных пунктах компактно проживают этнические кыргызы — по официальным данным, около 2500 человек.

Передача территорий произошла в рамках демаркации государственной границы с Узбекистаном. Теперь в этих селах начнутся регистрационные мероприятия, все жители получат гражданство Кыргызстана.

В ответ на передачу двух сел кыргызская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне, уточнил Алагозов.

Кроме того, в рамках тех же договоренностей произошел обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров. Это сделано для строительства автомобильной дороги.

Пресс-секретарь также сообщил, что Кыргызстан предложил Казахстану обменяться равноценными земельными участками на 800-метровом отрезке дороги в районе города Токмок (Чуйская область).