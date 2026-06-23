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Где могут разместить постоянные военные базы США? 0 57

В мире
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский военный

Американский военный

Обсуждаются две возможные локации.

В Польше может появиться новая постоянная база США: обсуждаются две возможные локации.

По данным Wirtualna Polska, проект постоянной американской военной базы в Польше становится всё более реальным. Речь идёт не о расширении уже существующих объектов, а о создании совершенно новой инфраструктуры.

Варианты размещения: рассматриваются районы под Вроцлавом или Познанью - рядом с крупными городами и аэропортами. Это важно, так как в будущей базе будут не только военные, но и их семьи.

Масштаб проекта: планируется размещение около 5 000 американских военнослужащих, а с семьями - до 25 000 человек населения в одном комплексе. Общая численность присутствия США в Польше может вырасти до 11 000–15 000 военных.

Стоимость: по оценкам, расходы с польской стороны могут составить от 10 до 12 млрд злотых (2,3-4 млрд.евро) и даже больше. Основная часть средств пойдёт на строительство инфраструктуры и жилья, - сообщает Польское радио на русском.

Решение о подготовке базы уже поддерживается на уровне польского правительства. США рассматривают различные варианты размещения подразделений, включая 2-й кавалерийский полк из Германии.

Как отмечают источники, окончательные решения по месту, финансированию и конкретным подразделениям пока не приняты.

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#США #аэропорт #Польша #инфраструктура #армия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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