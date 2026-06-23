Президент США Дональд Трамп рассматривает международные отношения в первую очередь через призму соглашений и взаимной выгоды, поэтому обычный механизм координации решений между Пентагоном, Белым домом и командой по национальной безопасности был нарушен. Об этом заявил генерал, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире телеканала "Эспрессо" (Украина).

"Президент и министр обороны неоднократно заявляли, что американское военное присутствие в Европе будет сокращено. Но я не знаю, насколько масштабными будут эти сокращения и есть ли вообще конкретный план. Я общался со старшими офицерами НАТО и США, и они до сих пор ждут четких указаний от Пентагона. Создается впечатление, что в самом Пентагоне нет полной ясности относительно того, какие именно изменения готовятся", - отметил он.

Ходжес считает, что в Германии могут сократить численность войск США на 3-4 тысячи человек, однако это выглядит не слишком реалистично. По его словам, не будет удивительно, если в конечном итоге сокращения вообще не произойдет.

Генерал отмечает, что Конгресс выступает против таких шагов и хорошо понимает, насколько важно американское присутствие в Европе. Например, переброска бронетанковой бригады в Польшу в рамках ротационной миссии была приостановлена почти сразу после ее начала. Однако уже через несколько дней президент США заявил, что планирует направить в Польшу еще пять тысяч военнослужащих.

"Поэтому мне кажется, что между Пентагоном, Белым домом и командой по национальной безопасности существует некоторая путаница относительно того, чего именно стремится достичь президент Трамп. Это является следствием того, что президент рассматривает международные отношения прежде всего через призму соглашений и взаимной выгоды. В то же время был нарушен привычный механизм координации решений между государственными структурами, а на ключевых должностях уже нет того количества опытных специалистов и отлаженных процедур, которые существовали ранее. Поэтому, к сожалению, меня совершенно не удивляет, что в администрации существует некоторая путаница в отношении политики в отношении Европы", - подчеркнул Ходжес.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп "едва не сдал Украину Путину на Аляске". По его словам, соглашение с президентом РФ предусматривало передачу России даже неоккупированных украинских территорий.

"Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать: "Мы отдадим территорию Украины, которая не завоевана". Затем мы едем делегацией в Вашингтон в августе, чтобы сказать: "Это невозможно, мы пытаемся...". Пройден огромный путь. Этот путь – это победа украинцев в их способностях и доверии", – отметил Макрон.

В то же время The Economist писал, что Трамп уже понял, что "сегодня украинцы являются победителями". Однако отношение Трампа к войне в Украине остается непредсказуемым. В Европе напомнили, что он неоднократно менял риторику в отношении поддержки Киева и склонен дистанцироваться от затяжных международных конфликтов.