Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Генерал Ходжес: Конгресс США не даст Трампу вывести войска из Европы 0 73

В мире
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Силы союзников призваны сдерживать потенциальную агрессию.

Вероятней всего сокращение сил на 3000-4000 солдат.

Президент США Дональд Трамп рассматривает международные отношения в первую очередь через призму соглашений и взаимной выгоды, поэтому обычный механизм координации решений между Пентагоном, Белым домом и командой по национальной безопасности был нарушен. Об этом заявил генерал, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире телеканала "Эспрессо" (Украина).

"Президент и министр обороны неоднократно заявляли, что американское военное присутствие в Европе будет сокращено. Но я не знаю, насколько масштабными будут эти сокращения и есть ли вообще конкретный план. Я общался со старшими офицерами НАТО и США, и они до сих пор ждут четких указаний от Пентагона. Создается впечатление, что в самом Пентагоне нет полной ясности относительно того, какие именно изменения готовятся", - отметил он.

Ходжес считает, что в Германии могут сократить численность войск США на 3-4 тысячи человек, однако это выглядит не слишком реалистично. По его словам, не будет удивительно, если в конечном итоге сокращения вообще не произойдет.

Генерал отмечает, что Конгресс выступает против таких шагов и хорошо понимает, насколько важно американское присутствие в Европе. Например, переброска бронетанковой бригады в Польшу в рамках ротационной миссии была приостановлена почти сразу после ее начала. Однако уже через несколько дней президент США заявил, что планирует направить в Польшу еще пять тысяч военнослужащих.

"Поэтому мне кажется, что между Пентагоном, Белым домом и командой по национальной безопасности существует некоторая путаница относительно того, чего именно стремится достичь президент Трамп. Это является следствием того, что президент рассматривает международные отношения прежде всего через призму соглашений и взаимной выгоды. В то же время был нарушен привычный механизм координации решений между государственными структурами, а на ключевых должностях уже нет того количества опытных специалистов и отлаженных процедур, которые существовали ранее. Поэтому, к сожалению, меня совершенно не удивляет, что в администрации существует некоторая путаница в отношении политики в отношении Европы", - подчеркнул Ходжес.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп "едва не сдал Украину Путину на Аляске". По его словам, соглашение с президентом РФ предусматривало передачу России даже неоккупированных украинских территорий.

"Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать: "Мы отдадим территорию Украины, которая не завоевана". Затем мы едем делегацией в Вашингтон в августе, чтобы сказать: "Это невозможно, мы пытаемся...". Пройден огромный путь. Этот путь – это победа украинцев в их способностях и доверии", – отметил Макрон.

В то же время The Economist писал, что Трамп уже понял, что "сегодня украинцы являются победителями". Однако отношение Трампа к войне в Украине остается непредсказуемым. В Европе напомнили, что он неоднократно менял риторику в отношении поддержки Киева и склонен дистанцироваться от затяжных международных конфликтов.

×
Читайте нас также:
#НАТО #США #Украина #Дональд Трамп #Европа #армия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ракеты вместо автомобилей
Изображение к статье: Профессор Чарнек собирается все сделать по закону. Иконка видео
Изображение к статье: Зенитчики России попросту не готовились к такой войне. Иконка видео
Изображение к статье: Михаил Ножкин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Холодильник с молочной продукцией
Наша Латвия
Изображение к статье: Здание Citigroup
Бизнес
Изображение к статье: Пара у костра в венках лиго
Наша Латвия
Изображение к статье: Пассажиры возвращаются на лайнер
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Дроны ы небе
Техно
3
Изображение к статье: Светская львица давно сменила спутника. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Холодильник с молочной продукцией
Наша Латвия
Изображение к статье: Здание Citigroup
Бизнес
Изображение к статье: Пара у костра в венках лиго
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео