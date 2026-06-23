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Папа Лев XIV: мир охотнее «питает» конфликты, чем людей 0 16

В мире
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Папа Лев
ФОТО: twitter

Папа Лев XIV призвал международное сообщество активнее бороться с голодом и не допускать, чтобы доступ к продовольствию зависел от политических и экономических интересов. С таким заявлением понтифик выступил во время визита в штаб-квартиру Всемирной продовольственной программы ООН в Риме. Об этом сообщает Vatican News.

Обращаясь к участникам ежегодной сессии Исполнительного совета организации, глава Римско-католической церкви отметил, что современные кризисы перестали быть временными явлениями и превратились в постоянную реальность. По его словам, мир сталкивается с затяжными конфликтами, нехваткой продовольствия, экономической нестабильностью и последствиями изменения климата.

Папа Лев XIV указал на ослабление международного сотрудничества и рост недоверия между государствами. Он отметил, что, несмотря на беспрецедентные производственные возможности, во многих регионах мира сохраняются крайняя бедность и социальная уязвимость.

Особое внимание понтифик уделил проблемам доставки гуманитарной помощи. По его словам, бюрократические барьеры и геополитические интересы все чаще мешают доступу людей к жизненно необходимым ресурсам. В этой связи он напомнил слова Папы Франциска, сказанные десять лет назад: «Конфликты подпитываются охотнее, чем обеспечивается питание людям».

Глава Католической церкви призвал укреплять международное сотрудничество, увеличить ресурсы, направляемые на борьбу с голодом, и устранить препятствия для доставки помощи нуждающимся. Он также подчеркнул важную роль церковных структур, которые нередко оказывают поддержку наиболее уязвимым группам населения в районах, недоступных для международных организаций.

По словам понтифика, продовольствие, вода и медицинская помощь не должны становиться объектом рыночных расчетов или геополитических интересов, поскольку доступ к полноценному питанию является одним из фундаментальных прав человека.

В завершение выступления Папа Лев XIV заверил участников встречи во Всемирной продовольственной программе ООН в своей молитвенной поддержке.

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#права человека #голод #гуманитарная помощь #изменение климата #бедность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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