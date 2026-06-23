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Первая женщина-премьер Японии быстро растеряла популярность 0 166

В мире
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Многим японцам не по нраву ее дружба с Трампом.

Страна Восходящего Солнца экономически стабильна, но политически - уязвима.

Согласно ежемесячному опросу, проведенному Jiji Press, общественная поддержка кабинета премьер-министра Японии Такаити Санаэ в июне снизилась на 5,1 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 54,3%, достигнув самого низкого уровня с момента её вступления в должность в октябре прошлого года.

Согласно опросу, проведенному в июне, доля респондентов, не поддержавших кабинет министров, выросла на 2,5 процентных пункта и составила 22,2%, достигнув самого высокого уровня с момента инаугурации Такаити.

Результаты, по всей видимости, подтверждают сообщения СМИ о том, что предвыборный штаб Такаичи размещал в социальных сетях видеоролики, порочащие её соперников, во время недавних выборов, включая прошлогодние президентские выборы в Либерально-демократической партии.

Среди респондентов, поддерживающих кабинет Такаити, 23% высоко оценили её лидерские качества. С другой стороны, 9,2% тех, кто не одобряет работу кабинета, заявили, что она ненадёжна.

В ходе опроса также был задан вопрос о том, следует ли снизить ставку налога на потребление продуктов питания до нуля или до 1%. 40,7% респондентов выбрали нулевую ставку, а 29,4% указали на 1%. Между тем, 22,1% заявили, что нет необходимости снижать ставку налога.

Между тем, на Токийской фондовой бирже индекс Никкэй впервые в истории превысил отметку в 70 000 пунктов.

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После того как Банк Японии на заседании по денежно-кредитной политике принял решение о повышении процентной ставки в соответствии с предварительными прогнозами, покупки заметно активизировались.

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#налоги #Япония #социальные сети #экономика #политика
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