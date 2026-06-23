В Москве умер Михаил Ножкин, актер, член Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР. Ему было 90 лет. Актер вписал свое имя в историю кинематографа благодаря ролям в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "Одиночное плавание" и многих других.

В Москве умер Михаил Ножкин, актер, член Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР. Ему было 90 лет. Актер вписал свое имя в историю кинематографа благодаря ролям в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "Одиночное плавание" и многих других. Личная жизнь звезды кино всегда била ключом. Так, в 2019 году вся страна узнала о внебрачном сыне артиста.

Путь Михаила Ножкина в кино нельзя назвать простым. Мечты о сцене зародились у него в детстве. Но послевоенная жизнь диктовала свои условия.

После школы он поступил в строительный техникум Моссовета, работал на стройке фрезеровщком, плотником и арматурщиком. В свободное время Михаил выступал в художественной самодеятельности, а вечерами занимался в студии при Театре эстрады, куда он поступил на вечернее отделение. После окончания студии он был принят в основной состав труппы театра.

В кино дебютировал в картине "На два часа раньше", а затем был фильм "Ошибка резидента", принесший ему всесоюзную известность. Именно в этой картине прозвучала песня "Я в весеннем лесу пил березовый сок", которая стала визитной карточкой Ножкина. После роли контрразведчика он сыграл в киноэпопее "Освобождение". В этом фильме он сам исполняет песню на свои стихи "Последний бой".

Затем была знаковая роль в телесериале "Хождение по мукам". Эту роль он считал вершиной своего актерского мастерства. Михаил Иванович активно снимался до середины 1980-х. "Я пришел в кино очень известным человеком. Поэтому у меня была возможность выбирать роли. На протяжении всей своей карьеры в кино я отказался от десятков ролей, потому что они были мне неинтересны. В основном это были отрицательные герои. Мне никогда не хотелось играть негодяев", - вспоминал артист.

Жена годилась ему в матери

Михаил Ножкин 45 лет был женат на Ларисе Голубиной. Они познакомились в театре. На тот момент ему исполнилось 22 года, избранница была на 17 лет старше. Женщина служила заведующей литературного отдела в Театре Эстрады. Она растила 10-летнего сына от первого брака. В 1959 году влюбленные сыграли свадьбу, а вскоре Лариса забеременела. Однако выносить малыша не смогла. Приговор врачей был страшен - она больше никогда не станет мамой.

"Мне в жизни очень повезло. Мы с женой прожили 45 лет, - рассказывал актер. - Она была невероятно светлым человеком... Мы познакомились в театре, я пришел в студию, один раз глянули друг другу в глаза - и все поняли".

Сердце Ларисы Лаврентьевны остановилось в 2004-м. Больше Ножкин не женился. "Я звал жену «Ваша светлость». Она помогла мне в себя поверить, в то, что у меня есть способности. Она все время не то что заставляла, а двигала мое творчество и убеждала меня самого - неповоротливого и неверующего Фому в то, что я могу что-то сделать. Она жила моими делами, моим творчеством, моими планами, поездками, съемками… Она была моей Берегиней", - говорил Ножкин.