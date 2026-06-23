Европу накрыла волна жары. Во Франции зафиксирована самая высокая температура, когда-либо устанавливавшаяся в июне. В стране есть жертвы небывалого летнего зноя.

После крайне жаркого понедельника, когда в ряде городов Франции температура превысила 40 °C, жара продолжается. 23 июня 54 департамента были переведены на красный уровень тревоги из-за жары. Себастьян Лекорню активирует план ORSAN уровня 2, направленный на укрепление системы здравоохранения.

Météo France во вторник прогнозирует исключительно высокие температуры по всей стране — как днём, так и ночью. Минимальная температура почти нигде не опустится ниже 18–24 градусов, а на западе днём поднимется до 40–42. В 54 департаментах объявлен красный уровень метеорологической опасности, ещё в 35 действует оранжевое предупреждение. В итоге более 90 % населения Франции оказались под воздействием экстремальной жары.

Аномальная температура уже нарушает работу транспорта: в понедельник были отменены или задержаны рейсы TGV, пригородных поездов TER и нескольких линий метро. Сбои ожидаются и сегодня. Более 1300 школ закрыли двери из‑за невозможности обеспечить безопасные условия.

Жара приводит и к трагическим последствиям. Министр спорта и дел молодёжи Марина Феррари сообщила в эфире France Inter, что с начала выходных зарегистрировано около 20 случаев гибели людей на воде. Позднее премьер-министр Себастьян Лекорну уточнил: с четверга во Франции утонули уже 40 человек, и назвал происходящее "печальным бедствием", которое "в основном касается молодёжи".

На прошлой неделе Францию накрыла экстремальная жара. 22 июня более чем на половине территории страны действовал красный режим, предупреждающий об опасности перегрева. Во многих регионах температура воздуха перешагнула отметку в 40 градусов. В Ренне, Бордо и Анже были зафиксированы местные температурные рекорды.

Жертвы экстремальной жары

В городе Карпантра, расположенном на юго-востоке Франции, 22 июня двое детей - в возрасте двух и четырех лет - были найдены мертвыми в автомобиле своих родителей. Следователи связывают их трагическую смерть с перегревом. В выходные, 20 и 21 июня, во Франции было зафиксировано три смертельных случая, связанных с небывалым летним зноем. Кроме того, поступили сообщения о более дюжине случаев гибели купавшихся в водоемах.

В Германии в выходные, 20 и 21 июня, утонули пять человек, передает AFP.

22 июня более 1350 школ во Франции отменили занятия. Более 4000 школ сократили уроки, так что около полудня ученики могли отправиться домой. Аналогично поступили многие школы в Германии.

Отмена поездов и призыв властей не выходить на улицу

Жара пришла и в другие европейские страны. Так, в Бельгии, как и во Франции, из-за экстремально высокой температуры в час пик были отменены некоторые поезда, "чтобы избежать технических поломок и аварий". Королевский метеорологический институт ожидает, что в ближайшие выходные в Бельгии будет установлен очередной температурный рекорд.

В Нидерландах метеорологи прогнозируют повышение к концу недели температуры до 37 градусов. В Великобритании метеорологическая служба объявила, что 24 и 25 июня в центральном и южном регионах Англии будет действовать красный уровень опасности перегрева. По прогнозу, в Лондоне, Бирмингеме, Бате и других городах установится "необычайно жаркая и душная погоды" с максимальными температурами до 40 градусов.

Жара на уровне 40 градусов ожидается в ближайшие два-три дня и на юго-западе Германии, в Баден-Вюртемберге. В Баварии, Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии столбик термометра также приблизится к этой отметке, хотя и не достигнет ее.

В Испании метеорологическая служба Aemet также предупредила о "крайне высокой" температуре как в дневное, так и в ночное время, которая продержится до 24 июня. Власти призвали население держать окна закрытыми и воздерживаться от использования бытовой техники, выделяющей тепло.