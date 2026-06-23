Партия «Право и справедливость» (PiS) выдвинула Пшемыслава Чарнека своим кандидатом на пост главы правительства. Об этом было объявлено на партийной конференции в Кракове, где лидер PiS Ярослав Качиньский представил его членам организации.

48-летний Чарнек, профессор права и бывший министр образования и науки, возглавит PiS на парламентских выборах осенью 2027 года. Известный как один из самых жёстких правых политиков в партии, он уже в своём первом выступлении раскритиковал проевропейское правительство премьер-министра Дональда Туска.

В своём обращении Чарнек пообещал «позаботиться о подлинной Польше» и вернуть её польскому народу. Сейчас партия имеет поддержку на уровне 22 процентов, согласно опросам общественного мнения. Несмотря на выдвижение Чарнека, 76-летний Ярослав Качиньский остаётся лидером PiS.

Кандидатура Чарнека закладывает основу для поляризованной предвыборной кампании перед выборами 2027 года. Его жёсткая позиция и критика действующей власти, вероятно, определят стратегию партии в ближайшие месяцы. Теперь PiS сосредоточится на консолидации избирателей вокруг видения Чарнека будущего Польши.

Кандидат на пост премьер-министра от партии «Право и справедливость» профессор Пшемыслав Чарнек также представил проект закона о жестких мерах в отношении иностранцев. Презентация прошла в городе Кендзежин-Козле.

Документ получил название «Нулевая льготная тарифная ставка» («Zero Taryfy Ulgowej») и предполагает ужесточение ответственности за правонарушения. Если иностранец совершит правонарушение во второй раз, его автоматически депортируют из Польши. Согласно инициативе, речь идет в том числе о хулиганстве и нарушениях общественного порядка.

«Хочешь быть в Польше — должен принять наши правила, наши ценности и прежде всего нас уважать. Уважать порядок в Польше», — заявил Чарнек. Он добавил, что законопроект должен быть рассмотрен Сеймом как можно скорее.

Во время выступления политик также резко раскритиковал правительство Дональда Туска. По его словам, при нынешней власти страна стала «местом хаоса, лжи и манипуляций».