Лето начинается с миллионов туристов у моря, но из‑за изменения климата вспышки бактерий Vibrio, «пожирающей плоть», уже привели к закрытию ряда пляжей в Испании и вызвали тревогу, прежде всего на Средиземном море.

Теперь, когда лето официально началось, миллионы туристов с нетерпением ждут наступления отпуска, чтобы, как во многих случаях, отправиться к побережью и насладиться пляжем. Однако в этом году над туристической отраслью нависла длинная тень из-за распространения бактерий в море, что уже привело к закрытию нескольких пляжей в Испании.

За последние годы в разных точках европейского побережья фиксировались случаи загрязнения и объявлялись санитарные предупреждения, из-за которых доступ к морю приходилось ограничивать, на фоне всё более тёплой морской воды и растущего туристического давления.

«Средиземное море показывает нам, что означает более жаркий мир», — заявляет аналитик по проектам, климатическим действиям и энергетической устойчивости Союза за Средиземноморье Хатим Азнаг в комментарии для Euronews. «Страны, разделяющие это море, всё ещё могут выбрать путь совместного решения».

Угроза «плотоядной бактерии»

Особую тревогу вызывает бактерия Vibrio, в народе известная как «плотоядная бактерия». Это водный микроорганизм, который естественным образом обитает в морской и солоноватой воде, особенно в зонах, где реки впадают в море. Как сообщает (источник на испанском языке) Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), «Vibrio — это водная бактерия, которую можно обнаружить в морепродуктах», а некоторые её штаммы способны вызвать как гастроэнтерит, так и тяжёлые, вплоть до смертельных, инфекции.

Среди наиболее значимых для Европы видов — Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus и отдельные варианты Vibrio cholerae. EFSA предупреждает, что эти бактерии могут приводить к инфекциям при употреблении сырых морепродуктов или при контакте открытых ран с водой.

«Бактерия Vibrio является близким родственником возбудителя холеры, хотя оба микроорганизма вызывают очень разные заболевания», — объясняют (источник на испанском языке) в организации Gavi. «В тяжёлых случаях инфекция может привести к некротизирующему фасцииту, при котором ткани вокруг раны стремительно разрушаются. Бактерия также может проникать в кровоток, вызывая сепсис, и в ряде случаев пациентам требуется ампутация поражённой конечности».

Кроме того, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупредил о «повышенном риске инфекций Vibrio на протяжении всего летнего сезона», особенно во время волн жары, как ожидается в Европе в июне этого года, а также в мелководных прибрежных водах. Риск заключается не только в угрозе для здоровья, но и в воздействии на экологию: эти бактерии процветают в условиях, когда нарушается естественный баланс морской экосистемы.

Средиземное море — «предвестник» изменения климата

Это явление особенно заметно в Средиземном море, которое учёные называют одним из наиболее уязвимых регионов к глобальному потеплению. Азнаг, эксперт по климатической и энергетической политике, подчёркивает, что речь идёт не об отдельном эпизоде, а о структурной проблеме. «Важно понимать, что Средиземное море — не жертва изменения климата, а его предвестник. Это один из самых быстро прогревающихся морей на планете».

Аналитик отмечает, что повышение температуры воды в сочетании с загрязнением и снижением солёности в прибрежных зонах создаёт идеальные условия для распространения патогенов. «Более тёплая вода, особенно менее солёная — у устьев рек, в лагунах, отделённых ими, — становится более благоприятной средой для патогенных бактерий».

Недавние отчёты, в частности доклад EFSA, предупреждают, что «ожидается рост распространённости Vibrio в морепродуктах как во всём мире, так и в Европе из-за изменения климата», особенно в водах с низкой солёностью и в эстуариях. Средиземное море, с высоким туристическим давлением и стремительным потеплением, становится ключевой ареной этой биологической трансформации.

Экономический удар, напрямую бьющий по туризму

Помимо угрозы для здоровья, распространение Vibrio несёт прямые экономические последствия. Сам Азнаг формулирует это предельно чётко: «На наших берегах побережье — это не часть экономики, это и есть экономика!»

Закрытие пляжей или объявление санитарных предупреждений в разгар сезона напрямую бьёт по одному из важнейших двигателей европейской экономики — пляжному туризму. «Закрытый пляж — это климатическое воздействие с приложенным счётом», — подчёркивает аналитик, предупреждая также о цене «репутации, восстановление которой занимает годы».