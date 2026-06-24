По подсчетам агентства Bloomberg, за минувшую неделю Россия нарастила объемы морского экспорта нефти. При этом рост экспорта сопровождается падением мировых цен нефть на фоне мирных переговоров США и Ирана.

Россия смогла нарастить морской экспорт нефти до максимума с начала 2026 года, несмотря на отмену санкций США против Ирана, которая привела к усилению конкуренции между Москвой и Тегераном за индийский рынок. Об этом во вторник, 23 июня сообщает агентство Bloomberg.

За неделю с 15 по 21 июня 38 танкеров загрузили 28,79 млн баррелей российской нефти или 4,11 млн в сутки. По оценкам Bloomberg, это самый высокий недельный показатель с начала 2026 года. Объемы экспорта нефти из РФ уже превысили среднегодовые показатели за все годы с начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет агентство. Российская нефть также уже находится в пути, а не простаивает в море.

Как напоминает Bloomberg, рост поставок нефти из РФ стал возможен после временной отмены санкций США на российскую нефть, находящуюся в море. Вашингтон пошел на такой шаг, чтобы снизить последствия топливного кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива из-за войны с Ираном. Временная отмена санкций на нефть из РФ действует до 17 июня - и ее дальнейшее продление не было анонсировано.

Россия наращивает экспорт при падении доходов от продажи нефти

Рекордные объемы экспорта российской нефти сопровождаются падением доходов. Возвращение иранской нефти на рынок после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который открыл Ормузский пролив и снял блокаду с портов Исламской Республики, привело к падению мировых цен на нефть примерно на 16%.

Как подсчитали в Argus Media, стоимость российских сортов нефти (прежде всего Urals и ESPO) за последнюю неделю снизилась на 20%. Агентство Bloomberg также указывает на участившиеся атаки ВСУ на российские НПЗ, которые могут вынудить РФ экспортировать сырую нефть, чтобы не перерабатывать ее внутри страны. Такой шаг приведет к еще большему подешевению сырья из России.

Поставки нефти из Ирана также могут заменить российский сорт нефти Urals на индийском рынке - и поэтому, чтобы удержать местных покупателей, Россия будет вынуждена увеличить экспортные скидки, пишет Bloomberg.