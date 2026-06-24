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Гостеприимство по-американски? Сборную Ирана по футболу выпроваживают из США в Мексику в день матча 0 102

В мире
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг США
ФОТО: Unsplash.com

Тренер сборной Ирана Амир Галенои похвалил свою команду за две ничьи, добытые, по его словам, в сложных условиях. Ранее он заявлял, что Иран — «самая притесняемая команда» на чемпионате мира.

Представители иранской сборной жаловались, что на матчи в Лос-Анджелесе им разрешалось прибывать лишь за день до стартового свистка и предписывалось покинуть город практически сразу после окончания игры.

«На третий матч сборной Ирана, который состоится в Сиэтле 26 июня, команде будет разрешено въехать в США за два дня до игры», — заявил представитель министерства.

«Сборная Ирана по-прежнему должна будет покинуть страну в день матча. Общие меры безопасности и протоколы остаются без изменений. Мы сохраняем приверженность обеспечению максимально безопасного турнира для игроков, персонала и болельщиков».

Представитель сборной Ирана подтвердил AFP, что команда выедет со своей базы в мексиканском городе Тихуана сегодня, перед пятничным матчем против Египта.

В своем первом матче 15 июня «Тим Мелли» (прозвище сборной Ирана) сыграла вничью 2:2 с Новой Зеландией, а в воскресенье добилась нулевой ничьей в матче против сборной Бельгии, оставшейся вдесятером.

Как известно, подготовку «Тим Мелли» к турниру, который совместно организуют США, Канада и Мексика, омрачил ряд нефутбольных проблем.

Война, начатая США и Израилем против Ирана в феврале, ставила участие команды в турнире под сомнение до самого последнего момента.

Изначально команда планировала разместить свою базу в Аризоне, но в последний момент сделала выбор в пользу Тихуаны, поскольку Соединенные Штаты отказали в визах дюжине сотрудников вспомогательного персонала.

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#футбол #США #спорт #безопасность #визы #мексика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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