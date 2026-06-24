Новое временное правительство Венесуэлы готовится к масштабной реструктуризации государственного долга, объем которого оценивается в $240 млрд, пишет Financial Times.

Эта сумма значительно превышает предыдущие прогнозы рынка и установит новый мировой рекорд, опередив даже дефолт Греции в 2012 году на сумму $200 млрд. Учитывая обвал экономики Венесуэлы при президентстве Николаса Мадуро, соотношение долга к ВВП Венесуэлы критически ухудшилось и превысило 200%.

Для сравнения: в Латвии госдолг в ближайшее время превысит 50% от ВВП.

Наибольшую долю долга Венесуэлы составляют облигации правительства и государственной нефтяной компании PDVSA (около $60 млрд основного долга и $40 млрд неуплаченных процентов, которые ежегодно увеличиваются на $5 млрд).

Кроме того, Венесуэла задолжала $30-50 млрд нефтяным компаниям и торговым кредиторам, более $20 млрд – по судебным искам об экспроприации имущества во времена Уго Чавеса, а также от $10 до $20 млрд – Китаю, около $6 млрд – России и $4 млрд – банкам развития.

Администрация во главе с Делси Родригес привлекла специалистов из банка Centerview Partners для разработки стратегии возвращения страны на международные финансовые рынки до конца текущего года.

Успех этого процесса в значительной степени будет зависеть от способности страны возобновить добычу нефти и достичь компромисса с многочисленными держателями облигаций.

Необычным для столь масштабной реструктуризации является то, что анализ долговой устойчивости подготовлен не Международным валютным фондом, хотя с ним ведутся технические консультации.