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Мадуро оставил Венесуэле долгов на 240 млрд долларов долгов 0 122

В мире
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мадуро
ФОТО: пресс-фото

Новое временное правительство Венесуэлы готовится к масштабной реструктуризации государственного долга, объем которого оценивается в $240 млрд, пишет Financial Times.

Эта сумма значительно превышает предыдущие прогнозы рынка и установит новый мировой рекорд, опередив даже дефолт Греции в 2012 году на сумму $200 млрд. Учитывая обвал экономики Венесуэлы при президентстве Николаса Мадуро, соотношение долга к ВВП Венесуэлы критически ухудшилось и превысило 200%.

Для сравнения: в Латвии госдолг в ближайшее время превысит 50% от ВВП.

Наибольшую долю долга Венесуэлы составляют облигации правительства и государственной нефтяной компании PDVSA (около $60 млрд основного долга и $40 млрд неуплаченных процентов, которые ежегодно увеличиваются на $5 млрд).

Кроме того, Венесуэла задолжала $30-50 млрд нефтяным компаниям и торговым кредиторам, более $20 млрд – по судебным искам об экспроприации имущества во времена Уго Чавеса, а также от $10 до $20 млрд – Китаю, около $6 млрд – России и $4 млрд – банкам развития.

Администрация во главе с Делси Родригес привлекла специалистов из банка Centerview Partners для разработки стратегии возвращения страны на международные финансовые рынки до конца текущего года.

Успех этого процесса в значительной степени будет зависеть от способности страны возобновить добычу нефти и достичь компромисса с многочисленными держателями облигаций.

Необычным для столь масштабной реструктуризации является то, что анализ долговой устойчивости подготовлен не Международным валютным фондом, хотя с ним ведутся технические консультации.

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#долги #Венесуэла #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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